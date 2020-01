Jeden je básnik, druhý rezbár. Spolu vymysleli Barlatón

Básnik Ivan Šobáň podpísal knihu Feldekovi, Dalibor Novotný si prevzal vysoké vyznamenanie doma.

21. jan 2020 o 14:26 Dagmara Sarita Poliaková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ . Vlastníkmi Pamätnej plakety Žilinského samosprávneho kraja sú dvaja Liptáci. Získali ju za aktívnu podporu a pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a organizáciu charitatívneho športového podujatia Barlatón. V polovici decembra 2019 plaketu odovzdala Erika Jurinová na slávnostnom stretnutí v Martine Ivanovi Šobáňovi.

Dalibor Novotný si po ňu pre zhoršenie zdravia nemohol prísť, tak mu ju odovzdala o pár dní neskôr Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov. MY sme boli pri tom.

Ako vznikol Barlatón

„Som šťastný, že si niekto všimol našu prácu s Ivanom,“ povedal Dalibor. „Ocenenie prišlo najmä za Barlatón, vymyslel som ho ja, no šli sme doň spoločne s Ivanom. Barlatón vlastne vznikol z podpichovania, keďže sme obaja jeden čas

chodili s barlami. Vtedy som si myslel, že je to pre mňa dočasne. Bolo to v roku 2010 v Liptovskom Hrádku na športových hrách a v rámci nich sme spustili s Ivanom Barlatón ako nultý ročník. Vtedy som ledva došiel do cieľa, ale obaja sme došli a plakali sme v ňom. Zvládli sme svoju vlastnú výzvu. O rok neskôr zorganizovala prvý ročník Barlatónu už Komunitná nadácia Liptov (KNL).

Názov Barlatón vymyslel Dalibor zo spojenia slov barla a maratón, ktorý kedysi zabehol v Košiciach práve on, familiárne nazvaný Daly. V súčasnosti z bariel presedlal na elektrický invalidný vozík. Ivana však už prvý Barlatón tak chytil, že začal oveľa viac trénovať, do posilňovne chodiť, dokonca si prešiel nielen trasu Barlatónu, ale aj iné trasy Liptova schodil či prebicykloval na špeciálnom bicykli.

„Na prvý Barlatón som došiel na poslednú sekundu, ani som ho neplánoval absolvovať, ale keďže som stihol štart, vykročil som s tým, že odprevadím na krátko Ivana. Dostal som sa však do partie, v ktorej bol fotograf Július Šuba, cítil som sa pri sile, tak som aj prvý Barlatón dal,“ opísal Dalibor.

Feldekovci aj Oľhová

„Až na stretnutí v Martine som si uvedomila, aký obrovský význam má ocenenie našich chlapcov,“ povedala Jana Mrlianová.

„V rámci KNL často oceňujeme ľudí, ale až na krajskom oceňovaní som vnímala, že obaja sa dostali medzi silné osobnosti Slovenska nielen Žilinského kraja. Veď ocenení boli aj manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci, herečka Jana Oľhová, ďalší známi vedci, fotografovia... Keď zazneli mená našich chlapcov, vtedy mi prebehli zimo-mriavky z toho, akých vzácnych ľudí máme na Liptove a že sú súčasťou našej komunity. Úžasné.“

Podľa Jany Mrlianovej to nebolo len ocenenie za Barlatón, ale za všetko, čo obaja muži v našom liptovskom kraji robia, ba až prekračujú obaja svojou umeleckou činnosťou hranice kraja. Pokračovala: „Tento rok je v KNL rokom oceňovaní. Začalo to ocenením Dobré srdce v Bratislave, ktoré som dostala ja, potom naša Izabela Trepáčová dostala ocenenie Dobrovoľník roka a teraz túto cestu ocenení zavŕšili Dalibor s Ivanom. Vnímam to ako odmenu za svojich osemnásť rokov v KNL. Pre mňa sú to veľké veci.“

Dalibor sa usmial s tým, že on mal doteraz pocit, že KNL pomáha jemu s Ivanom a odrazu oni dvaja dostali ocenenie za pomoc KNL. „Ste jednoducho súčasťou KNL a robíte pre ňu to, čo je vo vašich silách,“ doplnila Janka. V túto chvíľu chcel zareagovať Ivan. Aj začal slovami – aký som ja chudák... keď sme ho všetci traja zrušili. Akýže chudák? Že nevie chodiť a rozprávať tak, ako mnohí z nás? Málokto z nás však dokáže do slov básní dať toľko krásy a nehy ako on.

Jediný hendikepovaný

Ivan dokonca na oceňovaní sa stretol osobne v rozhovore aj s manželmi Feldekovcami, a Ľubomír Feldek ho požiadal o autogram do jeho knihy básní. Šobáň, jediný hendikepovaný básnik Slovenského zväzu spisovateľov, podpisoval knihu Feldekovi! Paráda.

Odrazu sa naše stretnutie u Dalibora zmenilo na úsmevné príhody, kedy sa čo mužom nepodarilo. Nálada plná smiechu a pohody.

Svedkom našich „doberačiek“ bol aj košík drevených hríbov, ktoré mal Dalibor rozrobené, no pre chorobu ich zatiaľ nevie dokončiť. Čakajú na svoju príležitosť. Dalibor je totiž v posledných rokoch známy ako rezbár nádherných, od reálnych hríbov nerozoznateľných, výtvorov.

„Som hrdá, že máme v kraji toľko výnimočných ľudí. Prišlo nám takmer tridsať nominácií a bolo naozaj veľmi náročné vybrať. Nakoniec nám do siene slávy pribudli významné osobnosti kultúrneho či vedeckého života. Každý z nich si za svoj celoživotný prínos zaslúži vďaku a úctu,“ povedala na stretnutí v Martine županka Erika Jurinová.

