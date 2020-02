Zvíťazili Šiarnik a Triznová

Skialpinisti mali prvé kolo Slovenského pohára na Rallye Červenec.

3. feb 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

BOBROVEC. Druhé, respektívne prvé kolo Slovenského pohára v skialpinizme odštartovali v Bobrovci na Rallye Červenec.

Prvé kolo slovenského pohára v skialpinizme sa malo ísť na Krížnej v Malej Fatre už pred týždňom. Ale pre nevhodné snehové podmienky bolo zrušené a preložené do Bobrovca. Aj tu sa však organizátori obávali, ako to bude so snehom.



„Ešte deň pred štartom boli plusové teploty, dokonca aj husto pršalo, napokon sneh vydržal. Podarilo sa vytýčiť trať tadiaľ, kde bolo snehu asi najviac a pretekári mohli odštartovať, ako bolo plánované,“ situáciu ozrejmila členka organizačného výboru Barbora Danková.



Skialpové preteky v Bobrovci Ralley Červenec sa organizujú už od roku 2008 a majú pevné miesto v súťažnom harmonograme mnohých pretekárov.

Štartovalo sa ráno o 10 h. od horského hotela Mních.

Silné skialpinistické zastúpenie malo predovšetkým Slovensko na čele s najlepšími liptovskými borcami v seniorskej či veteránskej kategórií.

Ale nechýbali ani zahraniční pretekári, predovšetkým mladé pušky z Poľska a Čiech. Dovedna sme na štarte videli 96 skialpinistov.



V hlavnej mužskej kategórií sa podľa papierových predpokladov o víťazovi malo rozhodnúť medzi triom Šiarnik, Danko, Hlavčo. A tak aj bolo. Teda okrem Jozefa Hlavča, ktorý preteky nedokončil.Víťazom sa stal slovenský reprezentant Jakub Šiarnik.