Futbalový Tatran nastúpi do jarnej časti s pôžičkou

Mestské finančné provizórium zasiahne aj MFK Tatran .

5. feb 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš patrí medzi najväčšie športové klub na Liptove. Jeho členská základňa sa pohybuje na úrovni 350 členov.

Futbalové A mužstvo hrá druhú najvyššiu futbalovú súťaž. Po jesennej časti mu patrí šiesta priečka. Celý tím sa už pripravuje na jarnú časť sezóny. Avšak klub nedávno avizoval isté problémy, ktoré môžu mať fatálny dosah na jeho ďalšiu existenciu.

Momentálnu situáciu nám ozrejmil prezident klubu Milan Mikušiak.

Čo považujete za súčasný najväčší problém, s čím teraz Tatran bojuje?

Najväčšia a mimoriadne vážna situácia, čo sa týka celkového chodu klubu, nastala kvôli tomu, že mesto Liptovský Mikuláš vstúpilo do rozpočtového provizória. Teda nemôžu byť dotované žiadne športové kluby a značnou mierou sa to dotýka aj futbalu.

Áno, mesto LM bolo v rozpočtovom provizóriu aj minulý rok 2019, ale nemalo to až taký obrovský dosah, pretože provizórium trvalo len do 11. februára. Tohtoročná situácia je zatiaľ veľmi nejasná, dokedy to môže ešte trvať, to nám nik nevie povedať. Celkový rozpočet klubu sa pohybuje okolo 350 000 eur, pričom príspevok od mesta Liptovský Mikuláš činí 150 000 eur. Financie z mestského príspevku sú použité predovšetkým na prevádzku klubu a platy trénerov, hráčov či ostatných zamestnancov.

Z čoho momentálne platíte chod klubu?

Tak to je celkom zaujímavé. Museli sme si financie dokonca požičať, aby sme mohli vykryť všetky záväzky, ktoré máme. Preto veríme, že po ukončení provizória mesto všetko dorovná a my budeme môcť svoju pôžičku splatiť.

Nebude ohrozená jarná časť súťaže?

Nie, ohrozená nebude. Zvolali sme mimoriadnu schôdzu najvyšších