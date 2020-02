Viaceré liptovské obce sú bez elektriny

Ľubochňa, Stankovany, Bobrovník, Kráľova Lehota majú problémy s výpadkom elektriny.

5. feb 2020 o 9:30 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Pretrvávajúci vietor a na mnohých miestach aj ťažký mokrý sneh majú za následok rozsiahle výpadky elektriny na strednom Slovensku. Kým včera večer bolo bez prúdu zhruba dvetisíc odberných miest, cez noc sa situácia veľmi zhoršila a teraz ich je viac ako 20-tisíc.

O aktuálnej situácii informoval Miroslav Gejdoš, hovorca Stredoslovenskej distribučnej.

Najviac postihnutým regiónom je podľa jeho slov Horehronie. Problémy s dodávkou elektriny sú aj na Orave a Liptove. "Vo väčšine prípadov spôsobili problémy popadané stromy a konáre, ktoré poškodili vodiče alebo stĺpy."

Na Liptove sú bez elektriny štyri dediny, Ľubochňa, Stankovany, Bobrovník, s Kráľova Lehota.

"Bez elektriny sme od tretej v noci. Je u nás strašné počasie. Dúfam, že elektrinu čoskoro nahodia, pretože nemôžeme kúriť, sme doma v zime. Pece majú čerpadlá a tie nám nejdú, pretože sú na elektrinu," povedala Jana zo Stankovian.

Gejdoš ubezpečil, že pracovníci Stredoslovenskej distribučnej sú v maximálnej pohotovosti, no situácia bola v noci taká zlá, že mohli maximálne vymedzovať úseky s poruchami. Preto prosia dotknutých obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť.

"Hneď so svitaním vyrazili do terénu všetci dostupní pracovníci údržby, aby situáciu čo najskôr upokojili. V priebehu niekoľkých hodín by mali obnoviť dodávku elektriny pre tisícky domácností. Nie je však vylúčené, že nebudú pribúdať aj ďalšie poruchy, keďže na mnohých miestach stále fúka a pretrváva meteorologická výstraha najvyššieho stupňa," vysvetlil.

Podľa rozsahu poškodenia niektorých častí distribučnej sústavy je podľa Gejdoša možné, že niektoré opravy budú veľmi náročné a potrvajú dlhšie. Najmä kvôli rozmočenému terénu a silnému vetru nie je možné dostať potrebnú techniku na všetky zasiahnuté miesta.