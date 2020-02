Béčko mohlo stav série rozhodnúť, ale nerozhodlo

Hokejisti mikulášskeho béčka hrajúci druhú ligu mali na programe dve stretnutia. Sú to už zápasy, ktoré rozhodujú o ďalšom postupe či konečnom umiestnení v II. lige.

10. feb 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Stretnutia počas víkendu okomentoval kapitán mikulášskeho béčka Jozef Pavlovič:

„Po uplynulom víkende a stavu serie 1:1, kde sme splnili cieľ a vyhrali sme aspoň jeden zápas, sme chceli doma rozhodnúť a zvíťaziť v tejto sérii. V sobotu prišiel súper dobre pripravený. Nezastihli sme prvé 2 tretiny a zrazu sme prehrávali 1:5. V tretej sme už dali do toho všetko, no vyrovnať sa nám už nepodarilo. Aj keď sa pred záverečným klaksónom chalani nevzdali a dotiahli to na 4:5, čas bol proti nám.



V nedeľu to už bol úplne odlišný zápas. Do súpera sme sa od začiatku zahryzli. Nepustili sme ich skoro k ničomu. Zodpovedne sme si plnili každý svoje úlohy na ľade a jednoznačné sme vyhrali 10:3.

Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, a preto by sme sa budúci víkend mali predstaviť u súpera na ich ľade v Trebišove.“

Sobota 8. 2.2020

MHk 32 Liptovský Mikuláš B – HK 2016 Trebišov 4:5 (1:3, 0:2, 3:0)

Stav série: 1:2, 82 divákov,

Góly: Sobota:Gažo, Legerský, Antoška, Pawelski

MHK B: Melna, Batory-Danko S., Rec, Revaj, Legersky, Laucik, Fiala-Janček, Gažo, Staroň, Šoltís, Pavlovič, Kalousek, Bacúr, Antoška, Pawelski

Nedeľa 9. 2. 2020

MHk 32 Liptovský Mikuláš B – HK 2016 Trebišov 10:3 (3:0, 5:2, 2:1)

Stav série: 2:2, 82 divákov

Góly: Danko S. 2,Legerský 2,Antoška, Bacúr, Halaj, Kalousek, Šoltís, Staroň

MHK B: Melna-Rec, Laučík, Danko S., Kalousek- Staroň, Gažo, Bacúr, Šoltís, Pavlovič, Halaj, Legerský, Antoška, Pawelski

