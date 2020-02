Deravý most na diaľnici tak skoro neopravia

Rok a pol musia vodiči na liptovskej diaľnici obchádzať rozpadnutý most. Je v havarijnom stave, treba úplne nový, no kedy sa ho vodiči dočkajú, je stále nejasné.

11. feb 2020 o 5:20 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. „Veď je to hanba. Pozrite sa na tie naše cesty. Idete z Ružomberka, na hlavnej ceste sú tam také koľaje, že ak tadiaľ pôjdem v lete na motorke, isto sa tam zabijem. Kruhový objazd z diaľnice v Liptovskom Mikuláši je stále v tme.

Zvodidlá pri cestách po nehodách stále nie sú doplnené. Priechody pre chodcov v Liptovskom Hrádku sú také vydraté, že ich nevidno. Hanba,“ reagoval Milan z Východnej, pracuje ako profesionálny vodič.

Práce stále posúvajú

Národná diaľničná spoločnosť chcela pôvodne ľavý most pri Liptovskom Hrádku opraviť. No zistili, že je v takom zlom stave, že ho treba strhnúť. Odvtedy je most zatvorený, doprava presmerovaná do jedného smeru na jeden most.

Vtedy diaľničiari tvrdili, že do búracích prác sa pustia začiatkom roku 2019 a dokončia ho ešte v ten istý rok. Nestalo sa.

Ešte v polovici roka 2019 tvrdili, že začnú v najbližších týždňoch, pripravujú verejné obstarávanie. Dopravu chceli spustiť v roku 2020. Ani to sa zrejme nestane.

Diaľničiari totiž ohlásili začiatok zisťovacieho konania pre posúdenie vplyvu výstavby mosta a životné prostredie. Ako tvrdia, je to jeden z dokladov, ktorý potrebujú pre vydanie stavebného povolenia. Konanie bude trvať ďalšie dva až tri mesiace.

Zaujímalo nás, prečo tak urobili až teraz, o potrebe výstavby nového mosta vedia diaľničiari už dávno.