V Iľanove sa napriek peknej jeseni slovo postup neskloňuje

Druhá najvyššia liptovská futbalová súťaž má po „polčase“ na špici dva 30-bodové tímy, lídra (vďaka lepšiemu skóre) ŠK Lúčky – kúpele a druhé Iľanovo.

13. feb 2020 o 13:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Po vyše polstoročí si v Palúdzke zvykali na regionálnu súťaž Čítajte

IĽANOVO. Reprezentant mestskej časti Liptovského Mikuláša (tréner Stanislav Wosiňski) má na svojom konte 9 víťazstiev, 3 remízy a 1 prehru.

„Jesenná časť bola v pohode, sme spokojní,“ zdôraznil na úvod predseda TJ Iľanovo Vladimír Kubo.



Hneď pri štarte ste si do tabuľky pripísali zatiaľ jedinú prehru, navyše na vlastnom ihrisku rozdielom triedy (0:4) s Černovou, aké boli príčiny?



Hostia boli mimoriadne produktívni, každá lopta, čo smerovala medzi žrde, tak to bol gól. Naopak, naše mužstvo vôbec nestrieľalo, hráči zbytočne špekulovali, chceli sa prekombinovať až do brány a to im nevychádzalo. Z Černovej tiež vyžarovala výraznejšia eufória, väčšie chcenie. Naopak, my sme pôsobili zakríknutým dojmom.

Práve tento skrat vás nakopol a prišlo sedem víťazstiev v rade, ako ste vnímali naozaj vydarenú sériu?

Chlapci začali strieľať. Hneď v ďalšom kole dosiahli päťku v Hybiach a darilo sa nám aj ďalej. A nielen výsledkovo, no tiež herne.

Parádny „lauf“ prestrihli tri remízy – s Demänovou (2:2), v Kvačanoch (2:2) a s Lúčkami (1:1). Nedalo sa marš dotiahnuť až do konca?

Čoby nie, ale treba priznať, že Lúčky sa prezentovali ako veľmi kvalitný súper, pričom diváci boli svedkami veľmi dobrého futbalu. Čo sa týka ostatných dvoch stretnutí, z našej strany došlo k určitému podceneniu súperov. V Kvačanoch dva body mužstvu uleteli v nadstavenom čase, keď domáci vyrovnali v 92. min. Z remíz sme však nerobili žiadnu tragédiu, fut-bal aj takéto zápasy prináša.

Deklarovali ste, že po jesennom programe v Iľanove