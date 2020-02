Čierny Váh je bez prúdu

Bez elektriky boli štyri liptovské obce.

11. feb 2020 o 17:58 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Silný vietor aj dnes poriadne potrápil elektrikárov. Situácia sa zhoršovala predpoludním. Na Liptove boli bez elektriky Liptovský Ján, Vavrišovo, Jamník, Čierny Váh a dolina Dikula.

"Najviac výpadkov stále spôsobujú stromy a konáre popadané na vedenia vysokého napätia. Elektrikári sa ich postupne snažia odstraňovať, ale v mnohých prípadoch došlo aj k poškodeniu vodičov a stĺpov, preto trvajú opravy dlhšie. Najhoršie je to na odľahlých, ťažko dostupných miestach, kde je po snehu a daždi rozmočený terén. Celá SSD je však v pohotovostnom režime a využíva všetky dostupné sily, aby situáciu upokojila. Najviac by však pomohlo, ak by sa ustálil vietor," povedal Miroslav Gejdoš, hovorca Stredoslovenskej distribučnej.

Práve na Čiernom Váhu a v jej blízkej doline sa ešte nepodarilo obnoviť dodávku energie.