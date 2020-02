Strateného Jozefa hľadali v Nízkych Tatrách aj vrtuľníkom

Muža hľadajú už od utorka.

14. feb 2020 o 4:30 TASR, Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Ružomberská polícia pátra po 66-ročnom Jozefovi Piroškovi z Nitry. Muž je nezvestný od 9. februára, keď ho videli vo vysokohorskom teréne Nízkych Tatier a doposiaľ nepodal o sebe žiadne informácie. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Doplnil, že nezvestný muž je štíhlej postavy, má tmavohnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal na sebe čiernu pletenú čiapku, modrú športovú lyžiarsku bundu, čierne lyžiarske nohavice, čierne turistické topánky, modrý batoh a dve čierne turistické palice.

"Akékoľvek informácie k nezvestnému žiadame oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatnú telefónnu linku 158, prípadne na našu oficiálnu stránku na Facebooku," skonštatoval Moravčík.

Intenzívne pátranie rozbehla Horská záchranná služba

Horskú záchrannú službu kontaktovali v utorok 11.2. príbuzní muža. Povedali, že ešte v nedeľu popoludní sa im ohlásil s informáciou, že sa nachádza v oblasti Košariska na červenej trase hrebeňa Nízkych Tatier, zostupuje do Liptovskej Lúžnej a je unavený a odvtedy sa s ním spätne skontaktovať nepodarilo. Rovnako v nedeľu napísal manželke sms, že príde domov v pondelok popoludní. Neprišiel a ani na druhý deň o ňom nemali žiadne informácie.

Po mužovi sa začalo pátranie. "Do pátracej akcie bolo v prvý deň nasadených 7 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so štyrmi služobnými psami. Prepátrali oblasť od sedla Skalky po Košarisko, žlto značený turistický chodník a severné žľaby smerom do Liptovskej Osady," informovala Horská záchranná služba.

V stredu pátranie po mužovi pokračovalo. "Do pátracej akcie odišlo 15 záchranárov s piatimi psami. Boli rozdelení do štyroch skupín. Prvá prešla z Magurky na hrebeň a Hiadeľské sedlo. Druhá vystúpila zo sedla Prievalec smerom na Veľkú Chochuľu. Tretia skupina prešla Sopotnickú dolinu smerom pod hrebeň Veľkej Chochule. Štvrtá skupina záchranárov HZS prešla modrý TZCH z Nemeckej do sedla Skalka. Všetko bezúspešne."

Vo štvrtok poveternostné podmienky dovolili nasadenie leteckej techniky. O súčinnosť pri pátraní bola požiadaná letka ministerstva vnútra, ktorá vysadila časť z deviatich záchranárov v sedle Skalka.

"Prepátraval sa opätovne vrch Veľkej Chochule, južné žľaby smerom do Sopotnickej doliny a smer Skalka. Zároveň sa urobili oblety oblasti podľa poveternostných podmienok. Hrebeň Nízkych Tatier je aktuálne previaty novým snehom do výšky 20-40 cm, čo komplikuje pátranie. Muža sa doposiaľ nájsť nepodarilo. Momentálne sa rozhoduje o ďalšom postupe v pátraní," informovala Horská záchranná služba.

