V Liptovskom Hrádku otvorili novú očnú ambulanciu

Liptovská nemocnica sprevádzkovala novú očnú ambulanciu v priestoroch bývalej polikliniky v Liptovskom Hrádku.

18. feb 2020 o 16:37 TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Liptovská nemocnica sprevádzkovala novú očnú ambulanciu v priestoroch bývalej polikliniky v Liptovskom Hrádku. Obyvateľom zabezpečí dostupnú zdravotnú starostlivosť po odchode očnej lekárky na dôchodok. Uviedla to v utorok na slávnostnom otvorení ambulancie riaditeľka Liptovskej nemocnice poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Ľudmila Pohančeníková.

Lekárka, ktorá v priestoroch bývalej polikliniky pôvodne slúžila, odišla do dôchodku koncom minulého roka.

"Preto sme s nadšením prijali a podporili iniciatívu liptovskej nemocnice, ktorá sa podujala zachovať očnú ambulanciu pre pacientov na hornom Liptove. Tí tak nebudú musieť za vyšetrením cestovať do vzdialenejších miest," zhodnotila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.

Ambulancia bude fungovať v priestoroch, ktorých vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Pre pacientov bude k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 6.30 do 14.30 h.

V januári prešla ambulancia kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie a renováciou podláh. Celková investícia sa vyšplhala na 62.000 eur, z čoho ŽSK prispel takmer 40.000 eur.

"Zvyšných vyše 20.000 eur na rekonštrukciu, modernizáciu podláh, stien a ďalšieho materiálno-technického vybavenia išlo zo zdrojov nemocnice," doplnila riaditeľka pre TASR.

Za dotáciu od ŽSK do ambulancie zakúpili novú štrbinovú lampu, digitálny oktotyp, refraktometer či tonometer. Podľa primárky očného oddelenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Sidónie Sivákovej sú to prístroje, ktoré slúžia na základné očné vyšetrenia. "Máme aj sietnicovú kameru, tá slúži na vyšetrenie očného pozadia. V bežnej ambulancii je určitý štandard vybavenia, tie nadštandardné vieme poskytnúť pár kilometrov ďalej v Liptovskom Mikuláši... Predtým pacienti museli chodiť do Žiliny, vojenskej nemocnice či Bratislavy, teraz už nemusia. Gro prístrojov máme, takže sa vieme komplexne postarať o pacienta v tomto regióne," načrtla Siváková.