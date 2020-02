V Lazisku sa nakoniec sa dočkali

Budovu v Lazisku, v ktorej sú obecný úrad, kultúrny dom, knižnica a posilňovňa, postavili v roku 1965. Už dávno nespĺňala požiadavky tejto doby na modernú budovu. Preto sa samospráva rozhodla zrekonštruovať ju.

19. feb 2020 o 16:55 Martin Pavelek

LAZISKO. Lazisko je malá dedina s 388 obyvateľmi, vlastné prostriedky na takú rozsiahlu úpravu nemala. Preto sa snažila získať peniaze z eurofondov. „Trvalo nám to päť rokov, no dnes sa už tešíme z vynovenej budovy,“ povedal starosta František Púčik. „Stálo to približne tristotisíc eur, pričom päť percent zaplatila obec.“

Podarilo sa im zatepliť steny a strechu, vymeniť okná a dvere, zrekonštruovať kúrenie, elektroinštaláciu, pribudla rekuperácia vzduchu, bleskozvod, ochránili základy a múry pred vodou.

Týmito opatreniami by teraz mali ušetriť až 82 percent energií a zároveň ochránia životné prostredie, lebo vyprodukujú až o takmer 90 percent menej škodlivých látok.

„Uvidíme, či to vyjde, teraz to posudzujú odborníci. No nás trápi, že úver, ktorý sme si brali na prefinancovanie, stále tlačíme pred sebou a čakáme na peniaze z eurofondov. Pre obecné rozpočty to je veľká záťaž. Úroky nám už nikto nevráti.“