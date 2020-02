Futbalové pookriatie v Štiavničke, až bitka o prvé fleky v tabuľke

Len jeden bodík v ôsmej lige po jesennej časti stráca druhá Štiavnička na aktuálneho lídra Biely Potok.

25. feb 2020 o 13:00 Ján Svrček

ŠTIAVNIČKA. V predchádzajúcej sezóne TJ Družstevník veľa vody nenamútil, keď v jednej z dvoch skupín najnižšej liptovskej súťaže skončil štvrtý. Teraz je však z neho vážny ašpirant na postup. O tom, čo sa v dedine udialo na futbalovom poli, sme hovorili s predsedom Družstevníka Jánom Diakom.

V čom je Štiavnička iná ako pred rokom?

Určite lepšia, máme kvalitnejší tím. Prišli viacerí noví hráči a aj tí ´starí´ si vstúpili do svedomia. Hrajúci tréner Martin Rázga zobral svoju rolu pevne do rúk. To bol základ zlomu, jednoznačného obratu. Azda za všetko najlepšie hovorí fakt, že na posledný prípravný zápas na umelej tráve v Ružomberku sa zišlo dvadsaťjeden chlapcov.

Čiže Martin Rázga, len mimochodom s jedenástimi gólmi aj najlepší strelec tímu, kabínu správne futbalovo pobláznil?

Aj tak sa to dá povedať. Pol roka mužstvo bolo bez trénera. Vlani v lete Martin povedal, že to zoberie, ak ho chalani budú rešpektovať. Tak to skúsil. Je to človek od nás a záleží mu na futbale v obci. Dokáže chlapcov vyburcovať, je s nimi stále v kontakte. Teraz sa mu narodilo druhé dieťa, no dúfam, že aj naďalej bude všetko stíhať. No keď treba, má aj veľmi dobrého zástupcu – mladého Vladimíra Bartánusa, ktorý ho dokáže zaskočiť.

Ako sa vám darilo vyskladať taký početný káder?

Hráči zväčša sami k nám prichádzali. Vedeli, že sa odvádza dobrá robota, že mužstvu sa darí.

Ako by ste súčasnú partiu charakterizovali?

Na chlapcoch vidno, že chcú ísť vyššie. Nie je ani žiadny problém s tréningovou dochádzkou. Na každom poste je konkurencia, máme dokonca troch brankárov. Takže všetci sa nedostanú ani na zápasovú súpisku. Na takýto stav sa ani nepamätám.

To znamená, že po jesennej časti vládne maximálna spokojnosť?

Určite. Na našu adresu počúvam len slová chvály, aj od ľudí, ktorí rôznymi