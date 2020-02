V obci najprv vzkriesili „koženú“ a teraz túžia po šiestej lige

Dva „bodíky“ po jesennej časti siedmej ligy strácajú futbalisti Sokola Beňadiková, ktorým aktuálne patrí tretia priečka, na 30-bodový vedúci tandem Lúčky, Iľanovo.

26. feb 2020 o 13:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Ako hralo vaše družstvo? Pozrite sa Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, BEŇADIKOVÁ. Predovšetkým o prvej polovici sezóny a o jarných ambíciách sme hovorili s predsedom TJ Sokol Marekom Nemcom.

Keď si zrekapitulujete doterajších trinásť kôl, aké hodnotenie vám vyjde?

Nemôžeme byť spokojní. Nemám na mysli až tak naše postavenie v tabuľke, no zvlášť ma mrzí, že mužstvo ani na jedno kolo nenastúpilo v optimálnom zložení a to sa podpísalo pod výsledky i výkony. Vždy nám chýbali aspoň dvaja-traja hráči. Niektorí chalani vypadli pre zranenia, u ďalších zase to boli pracovné povinnosti. Týždňovky, krátky a dlhý pracovný týždeň či dochádzanie za robotou. V závere už bolo naším cieľom len jeseň dohrať a nestratiť kontakt s čelom tabuľky, čo sa vlastne aj podarilo, pričom mínus dva body ešte nič neznamenajú.

Súťaž ste otvorili dvomi peknými zásahmi, doma s Partizánskou Ľupčou 7:2 a v Podturni 4:2, no potom prišla prvá stopka v Uhorskej Vsi (0:1), prečo?

Od tohto zápasu sa začali odvíjať naše už spomenuté jesenné problémy s kádrom. Navyše v Uhorskej Vsi bolo treba volať na ihrisko ´záchranku´ k nášmu kapitánovi Matúšovi Perašínovi, ktorý na nosidlách putoval do sanitky.

Potom ešte mužstvo dvakrát odchádzalo z trávnika bez bodu, v 6. kole v Iľanove (2:3) a v deviatom doma s Lúčkami (0:2). Máte najviac prehier z mužstiev hornej štvorky, museli všetky tri byť?

Ťažko sa mi na takúto otázku odpovedá. Nechcem sa ani na nič vyhovárať. Súperi sa strelecky presadili a vyhrali. Išlo o zápasy, keď nemohli nastúpiť až traja-štyria hráči. Kým v útoku viac-menej všetko klapalo, predovšetkým v strede poľa mužstvo dosť tlačila topánka.

V poslednom kole však Beňadiková výraznejšie pookriala a pri rozlúčke s jeseňou rozbila Černovú 5:0, čo vy na to?