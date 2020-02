V Ružomberku hospitalizovali kamionistu s podozrením na koronavírus

Doposiaľ dostupné výsledky vyšetrení nepotvrdili prítomnosť bežného chrípkového vírusu.

25. feb 2020 o 17:21 TASR

RUŽOMBEROK. Pacienta s podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom 2019-nCoV priviezli v utorok vozidlom záchrannej služby do vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Muž pracuje ako kamionista a v čase od 21. januára do 16. februára bol pracovne v Taliansku v Miláne. Informácie pre TASR poskytla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

"Ide o 37-ročného pacienta srbského pôvodu, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a žije s rodinou v Ružomberku. V dopoludňajších hodinách navštívil svoju obvodnú lekárku pre dva dni trvajúci suchý kašeľ a zvýšenú teplotu. Keďže sa nachádzal v oblasti s výskytom koronavírusu, privolaná záchranná služba ho previezla na kliniku infektológie," konkretizovala Dišková.

Doposiaľ dostupné výsledky krvných vyšetrení podľa hovorkyne nepotvrdili prítomnosť bežného chrípkového vírusu.

"Toho času obdržané laboratórne výsledky vylučujú aj bakteriálnu infekciu," dodala Dišková. Vojenská nemocnica preto zašle krvnú vzorku na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu do laboratória v Bratislave.

Výsledky by podľa hovorkyne mali byť známe najneskôr do 48 hodín. Odobraný materiál už netreba zasielať na vyšetrenie do medzinárodného laboratória do Berlína. Národné laboratórium dokáže vyšetrovať vzorky.

Pacient zostáva hospitalizovaný na klinike infektológie.Zástupca riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Roman Jantoš pri nedávnej návšteve premiéra podotkol, že nemocnica je pripravená na príjem pacientov s podozrením na koronavírus.

Prečítajte si: Zbombardované Iľanovo: Nevypovedané príbehy, ktoré nikto nechce zažiť Čítajte