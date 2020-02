V Liptovskej Teplej sa robia exit polly

Výsledky zverejnenia čo najskôr po zatvorení volebných miestností.

29. feb 2020 o 13:02 Martin Pavelek

LIPTOVSKÁ TEPLÁ V dedine s takmer osemsto voličmi stáli prví pred dverami volebnej miestnosti už pred siedmou hodinou ráno. „Účasť je zatiaľ pekná, ľudia chodia stále,“ povedala predsedníčka volebnej komisie Andrea Garajová hodinu pred poludním.

Osem hlasov im prišlo aj zo zahraničia, pikoškou je obálka z Japonska.

Ľudí, ktorí odvolili, oslovujú pred volebnou miestnosťou anketári prieskumných agentúr Focus a Median. Anketári sa nepýtajú na to, čo bude, ale na to, čo sa už stalo. Preto by mali byť exit polly - volebné prieskumy, v ktorých odpovedajú voliči vychádzajúci z volebných miestností, oveľa presnejšie ako bežný predvolebný prieskum.

Výsledky týchto prieskumov zvyknú prieskumné agentúry zverejniť už niekoľko minút po uzavretí volebných miestností. Ľudia sa ich výsledky teda dozvedia niekoľko hodín pred tým, ako sú sčítané skutočné hlasy vo voľbách.

„Približne polovica ľudí odmietne odpovedať na otázky, polovica vyplní krátky dotazník ochotne,“ povedal jeden z anketárov. Výsledky posielajú priebežne na centrály, kde ich spracujú a pripravia na zverejnenie čo najskôr po zatvorení volebných miestností.