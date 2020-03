V parlamente budú sedieť aj traja Liptáci

Na Liptove bola vysoká volebná účasť.

29. feb 2020 o 22:45 Ľubica Stančíková

Aktuálne výsledky parlamentných volieb

LIPTOV. Podľa údajov zo Štatistického úradu by malo byť spočítaných 100 % zápisníc

V Liptovskom Mikuláši voľby vyhrala OĽANO, rovnako aj v Ružomberku.

Liptáci v parlamente

Do 150-členného parlamentu sa prekrúžkovali Liptáci. Erik Baláž (PS/SPOLU) dostal viac ako 57-tisíc hlasov. Je to najviac hlasov spomedzi liptovských kandidátov, na Slovensku získal 26. miesto v počte preferenčných hlasov. Na vstup do parlamentu to nestačilo, ale dvojkoalícia PS/Spolu potrebovala na vstup do parlamentu 7%. PS/SPOLU dostalo podľa sčítania 6,96% hlasov.

"Ďakujem všetkým mojim 57 139 voličom za podporu. Veľmi si ju vážim a verte mi, že som ju plánoval premeniť na lepšie chránené lesy, vodu, klímu,... Bohužiaľ, chýbali 4 stotiny percenta, aby naša koalícia PS/Spolu skončila v parlamente. Určite sa ale nevzdávam. Potrebujem si nejaký čas oddýchnuť a pouvažovať nad tým, ako ďalej," reagoval cez sociálnu sieť Erik Baláž.

Ján Benčík (Za ľudí) je ďalší Lipták, ktorý sa prekrúžkoval do parlamentu s počtom hlasov 6 492 zo 150. miesta kandidátky.

Ďalším Liptákom v parlamente bude pravdepodobne liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč (SMER). Blcháč bol v Smere na 38. mieste na kandidátke, Smer by mal získať 38 miest v parlamente. Vo voľbách dostal Blcháč 3 184 hlasov.

Do parlamentu sa dostane Miroslav Urban (Kotlebovci ĽSNS), dostal 20 143 preferenčných hlasov.

Ružomberský primátor Igor Čombor (VLASŤ) získal 13 776 hlasov a do parlamentu sa nedostal.

Účasť na Liptove bola nadpriemerná, pravidelne ju zvyšujú turisti. Na Slovensku dosiahla volebná účasť 65,8%.

V porovnaní s celoslovenskými výsledkami bola v Liptovskomikulášskom okrese nižšia podpora OĽANO a vyššia SMERu. V Ružomberskom okrese bola podpora OĽANO zas vyššia ako priemer Slovenska, a nižšia podpora SMERu.

Okres Liptovský Mikuláš: 69,95 % účasť

OĽANO 23,87 %

Smer 19,52%

Sme rodina 9,96 %

ĽSNS: 9,25%

PS/Spolu: 7,42%

Za ľudí: 6,08%

SNS: 4,46%

Dobrá voľba: 3,62%

KDH: 3,37%

Okres Ružomberok 70,47% účasť

OĽANO: 27,54%

Smer 16,79%

ĽSNS: 9,81%

Sme rodina: 9,29%

KDH: 8,36%

SaS: 5,28%

PS/SPOLU: 5%

SNS: 4,31%

Vlasť: 3,26 %

Prvé Ižipovce

Medzi prvými desiatimi obcami, ktorých oficiálne výsledky zverejnil Štatistický úrad, je jedna liptovská.

Účasť v prvej spočítanej a oficiálne zverejnenej liptovskej obci bola mimoriadne vysoká, až . Voliť prišlo 63 voličov zo 72 zapísaných.

Voľby v nej vyhrala OĽANO (23,8%), druhý bol SMER (19%), tretia strana Kotlebovci, ĽSNS (16%), zhodný počet získali štvrtý SaS a koalícia PS/Spolu (9,5%)

V súčasnosti ešte nie sú zverejnené výsledky podľa jednotlivých obcí, no pri porovnaní s počtami zapísaných voličov pri prezidentských voľbách v roku 2018, by to mali byť Ižipovce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptovská Kokava: Ľudia na voľby cestujú domov Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Liptovskej Teplej sa robia exit polly Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Voľby na sídlisku Podbreziny: "Taký nával sme ešte nemali" Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jasná je plná. Nielen na svahoch ale aj vo volebnej miestnosti Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pribylina: "Myslíme, že tu bude pekná účasť" Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Po raňajšej omši v Komjatnej šli ľudia voliť Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Takto volili v ružomberskej vojenskej nemocnici Čítajte

Súvisiaci článok