KOMPLETNÝ ZOZNAM: Pozrite sa, ako sa vo voľbách darilo kandidátom z Liptova

Jeden primátor sa do parlamentu dostal, druhý nie.

1. mar 2020 o 13:37 Ľubica Stančíková

Do parlamentu kandidovalo vo voľbách 46 Liptákov. Napokon sa dostanú do Národnej rady SR traja z nich.

Do 150-členného parlamentu sa prekrúžkovali Liptáci. Erik Baláž (PS/SPOLU) dostal viac ako 57-tisíc hlasov. Je to najviac hlasov spomedzi liptovských kandidátov, na Slovensku získal 26. miesto v počte preferenčných hlasov.

Na vstup do parlamentu to nestačilo, ale dvojkoalícia PS/Spolu potrebovala na vstup do parlamentu 7%. PS/SPOLU dostalo podľa sčítania 6,96% hlasov.