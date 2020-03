Počasie na Derešoch preverilo všetkých

Skialpinistické majstrovstvá Slovenska boli na podujatí z názvom Hore-dole Derešom, kde minuloročné tituly opäť potvrdili Šiarnik a Jagerčiková.

2. mar 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, JASNÁ. Medzinárodné skialpové preteky Hore-dole Derešom (29. 2. – 1. 3.) organizátori organizujú v Jasnej na Chopok pravidelne už štvrtý rok, boli súčasťou 4. kola slovenského pohára.

Tie tohtoročné boli podľa hlavného organizátora Lukáša Benického najnáročnejšie, pretože počasie všetkých poriadne preverilo počas oboch súťažných dní.

„Trať na samotné preteky sme začali pripravovať už týždeň pred štartom, pretože snehová a poveternostná situácia sa menila každým dňom. Raz bolo tvrdo ľadovo, potom to zasnežilo, hrozili lavíny, hore bola hmla a k tomu všetkému fúkal silný vietor, ktorý to všetko zhoršoval. Aj pre silný vietor sme sobotnú trať museli tesne pred štartom zmeniť, takže sa šliapalo viac lesom a štart sa musel časovo posunúť. Robili sme všetko preto, aby sa mohlo odštartovať, keď tí pretekári už prišli a bolo ich najviac zo všetkých štyroch ročníkov, nechceli sme ich sklamať. Aj keď to počasie sa proste zariadiť nedá a vždy sa doslova modlíme, aby to už tento rok vyšlo, pretože všetky ročníky nás vždy počasie vytrápi.“

Majstrovský štart

Sobotný štart Hore-dole Derešom mal prívlastok majstrovský, pretože sa rozhodovalo aj o majstroch Slovenska v skialpinizme. Na štart sa postavilo rekordných 142 skialpinistov, medzi ktorými bolo mnoho zahraničných športovcov, prevažne Poliakov a Čechov. Slovenská skialpová špička, samozrejme,