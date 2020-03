Pre únik plynu museli evakuovať internát

Pri výkopových prácach došlo k poškodeniu plynovej prípojky do budovy internátu na Textilnej ulici.

3. mar 2020 o 10:29 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Ružomberskí hasiči zasahovali pri poškodenom plynovom potrubí na Textlinej ulici. Pri výkopových prácach tam včera v pondelok krátko po 13. hodine poškodil stavebný mechanizmus plynovú prípojku do hlavného uzáveru plynu a unikal z nej plyn.

„Študenti boli z internátu evakuovaní do bezpečného priestoru. Do príjazdu pracovníkov SPP hasiči skrápali vodou unikajúci plyn. Po odstavení prívodu plynu pracovníkmi SPP, hasiči skontrolovali priestory internátu a odvetrali ich. Následne sa mohli študenti vrátiť do internátu,“ informoval Michal Kypus z Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline.

Miesto zásahu hasiči odovzdali pracovníkom SPP. „Príčinu poškodenia plynového potrubia vyšetruje polícia,“ dodal Kyprus.