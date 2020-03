Rozpočet sa opäť nepodarilo schváliť, poslanci neprišli na rokovanie

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 sa vo štvrtok opäť nepodarilo schváliť.

5. mar 2020 o 18:11 TASR, Ľubica Stančíková

Mesto tak naďalej zostáva v rozpočtovom provizóriu. Ďalšie rokovanie šéf radnice avizoval na 12. marca popoludní.

"Rozpočet je kvalitne pripravený, bol riadne zverejnený, v rámci pripomienkového konania neprišla žiadna pripomienka. Je mi ľúto, že riadne zvolané zastupiteľstvo, ktoré malo okrem rozpočtu prerokovať aj ďalšie dôležité veci, sa nekoná," povedal Blcháč.

Hromadné ospravedlňovanie sa poslancov zo spriaznených poslaneckých klubov považuje vedenie mesta za nezodpovednú obštrukciu.

Odmietajú rokovať, kým mesto nesplní dve požiadavky

Predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve Vincent Kultan (SaS, OĽaNO, Nova, Šanca, KDH) v stanovisku zdôraznil, že v rozpočte sa im nepáči mnoho položiek, no žiadajú zmeniť aspoň dve najdôležitejšie. O rozpočte odmietajú rokovať dovtedy, kým na ne vedenie mesta nepristúpi. "Odmietame pôžičku dva milióny eur na opravu a rekonštrukciu ciest od súkromnej firmy. Navyše nepodporíme akýkoľvek rozpočet, kým sa neobmedzí právomoc primátora meniť rozpočet bez akéhokoľvek obmedzenia. Všetko okrem týchto dvoch vecí sme ochotní prijať s tým, aby mesto mohlo riadne fungovať," vysvetlil Kultan.

Primátor vysvetlil, že sa len držia uznesenia, ktoré sa týka plánu postupnej opravy mestských ciest, parkovísk a chodníkov na roky 2018-2023. Poukázal na to, že vtedy zaň hlasovalo niekoľko poslancov, ktorí dnes hlasujú proti rekonštrukcii ciest. Mesto sa podľa Blcháča drží tohto uznesenia.

"V mestskom zastupiteľstve majú väčšinu, môžu zrušiť toto uznesenie," povedal primátor.

Kultan tvrdí, že nie je pravdou, že na základe tohto uznesenia sú poslanci povinní schváliť akékoľvek financovanie opráv ciest a chodníkov. "Uznesenie je nezáväzné a nehovorí o spôsobe akým sa majú financovať cesty a chodníky. Poslanci

odmietajú spôsob financovania pomocou pôžičky od súkromnej firmy."

Radnica mala tento rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 33 miliónov eur. Plánovala pracovať najmä na rozvoji infraštruktúry, rekonštrukcii ciest, cintorínov a verejných priestranstiev. Najviac peňazí z mestskej pokladnice malo ísť do školstva.

Väčšia časť poslancov a vedenie mesta mali rozdielne názory už pri minuloročnom rozpočte. Kým dokument schválili, museli sa stretnúť päťkrát. Sporné boli najmä položky týkajúce sa opätovného zatvorenia skládky vo Veternej Porube a rekonštrukcie ciest. O definitívnej verzii vlaňajšieho rozpočtu rozhodli až vo februári 2019.

Nezhody v súvislosti s hlavným dokumentom mesta vznikli aj na sklonku minulého roka. Na decembrovom zasadnutí o ňom väčšina poslancov odmietla rokovať a vypustili ho z programu.

Mesto nemôže čerpať eurofondy

V rozpočtovom provizóriu môže mesto v jednom mesiaci mesto financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka. Mesto Liptovský Mikuláš však potrebuje mať schválený rozpočet na to, aby mohlo čerpať eurofondy. Uspeli vo viacerých grantoch, no chýba potrebná spoluúčasť.

Primátor Ján Blcháč upozornil na to, že ide aj o medzinárodné projekty, kde je mesto Liptovský Mikuláš jedným z partnerov. Napríklad spolu s mestom Nowy Targ dostali peniaze na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Pokiaľ by Liptovský Mikuláš od projektu odstúpil, o peniaze by prišiel aj poľský partner.