Stredisko Jasná od piatku zatvárajú

Naše najväčšie lyžiarske stredisko bolo dosiaľ v prevádzke.

12. mar 2020 o 18:15 Ľubica Stančíková

JASNÁ. Lyžiarske stredisko Jasná bolo až do dnešného dňa v klasickej prevádzke napriek tomu, že od začiatku týždňa pribúdalo množstvo obmedzení zhromažďovania sa.

Ústredný krízový štáb dnes popoludní zaviedol viaceré prísne preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu. Medzi inými zakázal prevádzku lyžiarskych stredísk, akvaparkov, wellness. V deň vyhlásenia prísnych opatrení v stredisku ešte fungovalo večerné lyžovanie.

Od piatka 7. hodiny ráno bude zatvorené lyžiarske stredisko Jasná.

"Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 uzatvárame od piatku 13.3.2020 do 26.3. 2020 lyžiarske stredisko JASNÁ. O opätovnom otvorení a aktuálnom dianí vás budeme informovať. Rovnako budeme informovať aj o spôsobe kompenzácie," informovalo stredisko cez sociálnu sieť.

Ešte dnes bolo v stredisku Jasná množstvo lyžiarov. Premiér Peter Pellegrini dnes na tlačovej konferencii povedal, že s hrôzou zistili, že obyvatelia Bratislavy využili to, že ich deti majú zatvorené školy a toto voľno využili na to, aby si šli zalyžovať do stredísk, aj do Jasnej.

