Seniori nad 65 rokov dostanú od mesta rúška

Mesto Liptovský Mikuláš by malo do troch týždňov rozniesť rúška pre takmer šesťtisíc seniorov vo veku nad 65 rokov. Distribúcia bude závisieť od kapacitných možností miestnych výrobcov a šičiek.

19. mar 2020 o 12:27 Ľubica Stančíková, (MSÚ LM)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. "Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš a vedenie mikulášskej radnice našli spôsob, ako zabezpečiť rúška pre rizikové skupiny obyvateľov," informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Na základe rokovaní s miestnymi firmami bude naskladňovať mestský úrad v priemere 400 rúšok denne, krízový štáb chce nimi vybavovať prioritne seniorov.

"Prvé ochranné prostriedky na tvár sme už naskladnili. Zajtrajším dňom začíname postupnou distribúciou do obytných domov, kde je najväčšia koncentrácia seniorov nad 65 rokov. Roznášať ich budú terénne sociálne pracovníčky, ktoré sa preukážu kartičkou zamestnanca mesta a dobrovoľníci Slovenského červeného kríža, ktorí budú mať na sebe uniformu SČK. Budú vybavení ochranou tváre aj rúk. Prosíme seniorov, aby sa zdržiavali v mieste bydliska, a to nielen preto, aby ich dobrovoľníci s rúškami zastihli, ale predovšetkým pre vlastný ochranu zdravia,“ povedala Erika Sabaková z krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš.

„Naskladňovanie od výrobcov bude postupné, majú obrovské množstvá záujemcov. Prisľúbili nám však, že zo všetkých zákaziek uprednostnia práve objednávky nášho mesta. Robíme, čo sa dá a ja ďakujem, že sa v Mikulášanoch v týchto časoch prejavuje solidarita a ústretovosť,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Rúška sú šité z bavlny, dvojvrstvové, prateľné, slúžia na viac použití. Pred prvým použitím je potrebné ich oprať na 95 stupňovej teplote a ožehliť. Ochranu tváre zabezpečilo mesto aj pre sociálnych pracovníkov a ďalších zamestnancov mesta, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s klientami.

Seniorom tiež dobrovoľníci nakupujú

Mesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom – Územný spolok Liptov zabezpečuje pre samožijúcich seniorov aj nákupy. Potraviny, drogériu a lieky bez predpisu nosia do domácností žiadateľov dobrovoľníci. Objednávky na nákupy zbierajú denne do 10.00 hod. na tel. čísle 0903558921 alebo na mailovej adrese osamelysenior@mikulas.sk.

„Prosíme obyvateľov, aby službu nezneužívali. Nezostávajú nám potom kapacity pre ľudí, ktorí takúto pomoc skutočne potrebujú. Službu poskytujeme zadarmo,“ povedala Erika Sabaková z krízového štábu. Objednávky, ktoré sú doručené po 10.00 hodine, budú vybavené až na druhý deň. Dobrovoľníci, ktorí nosia osamelým seniorom a samožijúcim zdravotne ťažko postihnutým obyvateľom potraviny, majú preukaz a vestu Slovenského červeného kríža.