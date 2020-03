O licencii: Čanky, Blcháč, Cibák

Odstúpenie mikulášskej hokejovej licencie sa pohlo dopredu, avšak...?

19. mar 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. O hokejovej sezóne 2019/2020, ale aj o tom, čo je nové s odpredajom hokejovej licencie, sme sa rozprávali s generálnym manažérom hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Milanom Čankym, primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom ako doterajším prioritným vlastníkom mestského hokejového klubu, a hlavným predstaviteľom Hokejových talentov Martinom Cibákom.

Generálny manažér MHK 32 Milan Čanky:

Skúsme najprv zhodnotiť tohtoročnú sezónu.

Celá sezóna už od úvodu bola trošku špecifická. Po prvé, môj príchod sem na Liptov bol okolo 15. mája a to je na celkové kvalitné zloženie kádra do sezóny pomerne dosť neskoro. Nebolo tu dohodnuté, ako to bude celé fungovať, takmer nič od mládežníckych kategórií až po A-mužstvo. Moja prvá úloha teda bola dať dokopy ľudí, čo sa budú starať o chod klubu po organizačnej stránke. Následne sme sa dohodli na spolupráci s trénermi A-mužstva Tomkom a Halajom, s ktorými sme začali skladať káder. Predovšetkým sme chceli, aby mali možnosť hrať domáci odchovanci, ale, samozrejme, obzerali sme sa aj po iných slovenských či zahraničných hráčoch.

Letnú prípravu tím začal v oklieštenej zostave aj s niektorými juniormi, ale snažili sme sa hráčov pripraviť čo najkvalitnejšie.

Do ďalšieho vývoja nášho mužstva zasiahla aj správa, že sa v tomto ročníku nevypadáva. Keďže sme pracovali s jedným z najmenších rozpočtov na sezónu spomedzi všetkých extraligových tímov, tak sa tomu prispôsobil aj klub a niektorých zahraničných hráčov zrušil. Išlo predovšetkým o brankára, dvoch obrancov a útočníka, ktorí mali byť pevnou kostrou kádra.

Počas sezóny, hneď v úvode, sme prišli o ďalších kvalitných hráčov, zranil sa nám Macík a do konca sezóny už nehral, opustili nás dvaja Lotyši a skúsený Richard Stehlík. Nakoniec sme sa viac--menej tou sezónou predierali s tým, čo sme mali. Aj keď pár dobrých zápasov s dobrým výsledkom sme odohrali. Celkový výsledok nás ale vôbec neteší, určite sme mali na to hrať okolo 8. miesta.

Prejdime k odpredaju mikulášskej licencie. Podľa posledných informácií by mal MHK 32 prejsť pod vás, teda mali by ste sa stať novým majiteľom klubu s novým názvom ŠK32 LM. Môžete nám to ozrejmiť?

Aby som to upresnil. Ešte nie som vlastník. Moja ponuka pod názvom ŠK 32 Liptovský Mikuláš vyhrala súťaž, ktorá bola verejne vyhlásená. Súčasnému vedeniu klubu sme predostreli ponuku, ktorá rozhodla v náš prospech. Potom nám bolo oznámené, že sme súťaž vyhrali. Zatiaľ máme s klubom podpísanú dohodu, pretože konečnú zmluvu o novom majiteľovi musí odobriť ešte výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). To sa ešte nestalo. Návrh zmluvy nám bol vrátený na doplnenie troch bodov, predovšetkým čo sa mládeže týka. Už sme jasne do návrhu zmluvy doplnili, že nový klub ŠK 32 bude zastrešovať aj mládežnícke kategórie (dorast, juniorov, kadetov), aby bol zabezpečený plynulý prechod kategórií v rámci klu-bu. Takže dva z nich, môžem povedať, že sme už splnili.

Ktorý je teda ten posledný, ten tretí bod na splnenie všetkých podmienok v zmluve?

Je to bod o dohode a spolupráci ďalších hokejových klubov, ktoré budú pôsobiť na území Liptovského Mikuláša. Tu konkrétne sú to hokejové talenty pod vedením Martina Cibáka, s ktorým sme sa pred pár dňami stretli. Podebatovali sme o tom. Martin si chce prejsť ešte nejaké veci s primátorom mesta Jánom Blcháčom. Takže k podpisu dohody zatiaľ nedošlo. Ale pevne verím, že v blízkej budúcnosti sa