Miesta, kde si stále môžete kúpiť MY Liptovské noviny

Klasicky v stánkoch, vo vybraných predajniach, ale aj cez internet bez toho, aby ste vyšli z domu.

23. mar 2020 o 19:08 Ľubica Stančíková

Situácia dnes nie je jednoduchá. Obmedzenie fungovania obchodných prevádzok sa netýka potravín a novinových stánkov. Tu všade si stále môžete kúpiť týždenník MY Liptovské noviny s kompletným spravodajstvom z celého regiónu Liptov. Nové vydanie vychádza vždy v utorok.

Nezabudnite, že pri vstupe do potravín musíte mať na tvári rúško, alebo šatku, či šál. A rukavice. Do obecných potravín zväčša púšťajú najviac troch zákazníkov. Nezabudnite na to. Chráňte personál v obchodoch, ani oni to dnes nemajú jednoduché.

Alebo môžete využiť predplatné MY Liptovských novín priamo do schránky. Na celý rok za 40 eur, pokiaľ ste dôchodca alebo ZŤP je cena zľavnená na 32 eur. Zavolajte nám 905 978 229 alebo napíšte na miroslava.benikovska@petitpress.sk a MY všetko zariadime za vás.

Ďalšou možnosťou je kúpiť si MY Liptovské noviny cez internet vo formáte PDF (tu kliknite). Máte na výber, môžete si kúpiť najnovšie vydanie, alebo aj niektoré z archívu.

Liptovský Mikuláš:

Lippek Nočný predaj LM,

Verex Nábrežie – Vrbica, LODENICA,

CBA Verex Partizánska Ľupča,

Jednota Krmeš,

CBA Verex, Ľubeľa,

CBA Verex Dúbrava,

Jednota Lipt. Klačany,

Potraviny LIPSA Gôtovany pri Obecnom úrade

CBA Verex, Sv. Kríž

Coop Jednota Sv. Kríž

Potraviny LIPSA, Galovany

Potraviny MALVI, Andice - Benice

Jednota Ploštín

Lippek Iľanovo

Potraviny Pemmeva, Záv. Poruba

Jednota Záv. Poruba

Jednota Veterná Poruba

Jednota Smrečany

Jednota Žiar

Jednota Beňadiková

Jednota Jakubovany

Jednota Lipt. Ondrej

Potraviny Konská

Potraviny Jamník

Jednota Jamník

Jednota Lipt. Peter

Jednota Vavrišovo

Jednota, Pribylina

POTRAVINY Pribylina

Jednota Lipt. Kokava

Jednota Dovalovo

Lippek Hradná, LH

CBA VEREX, BelanskáL. Hrádok

VEREX, Lipt. Porúbka

Jednota Diskont, LH

VEREX Maximax, LH

Jednota Kráľová Lehota

Jednota Nižná Boca

VEREX, Hybe

Potraviny Mix Východná

Jednota Važec

Potraviny MY Važec

Potraviny ROSA Uhorská Ves

LIPPEK Podtureň

Potraviny "Náš dom" Važec

Jednota Pavčina Lehota

GECO,s.r.o., Kamenné pole, Lipt. Mikuláš

GECO,s.r.o., 1. Mája 41 STOP SHOP, Lipt. Mikuláš

TESCO STORES SR, a.s. Kamenné Pole, Lipt. Mikuláš

SLOVNAFT,a.s., Kollárova, Lipt. Hrádok

SLOVNAFT,a.s., ul. SNP, Lipt. Hrádok

SLOVNAFT,a.s., Štefánikova, Lipt. Mikuláš

SLOVNAFT,a.s., Okoličné, Lipt. Mikuláš

LIDL, Nová, Lipt. Mikuláš

LIDL, Štúrova, Lipt. Hrádok

LIDL, Revolučná, Lipt. Mikuláš

CBA VEREX Smrečianska, Lipt. Mikuláš

AMA, pri poliklinike, Lipt. Hrádok

TOPAS Agátová 4, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA Liptovský Ján

COOP JEDNOTA Podtureň

COOP JEDNOTA Dovalovo

Predajňa - GAJDOSOVA EVA, Východná 613

TOPAS - LIDL, ul. SNP 1, Lipt. Hrádok

DUGE CATERING, Pálenica, Lipt. Hrádok

MILK-AGRO, Východná 111

TOPAS Štúrova 884, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA, Palúčanská, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA, Hrušková, Lipt. Mikuláš

KORUNA potraviny, Nábr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

TOPAS, Hurbanova 6, Lipt. Mikuláš

TOPAS, Železničná stranica 1, Lipt. Mikuláš

TOPAS-KAUFLAND, Demänovská 745, Lipt. Mikuláš

ČS SHELL, Garbiarska, Lipt. Mikuláš

CBA VEREX Garbiarska 695, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA , 1. Mája, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA Demänová

CNC-SK,s.r.o., Vrbická 1869, Lipt. Mikuláš

COOP JEDNOTA, Lipt. Ondrašová

COOP JEDNOTA, Ľubeľa

CS.LM , Revolučná ulica, Lipt. Mikuláš

KIOSK - VRBICA, Liptovský Mikuláš

COOP JEDNOTA L.HRADOK 152, ul. Fraňa Kráľa 487

COOP Jednota, Partizánska Ľupča

stánok Žel. stanica, Lipt. Hrádok

Ružomberok

Verex , Ľubochňa

Potraviny Stankovany

Potraviny Hrboltová

Jednota Nová Černová

Verex, Ružomberok

Verex, Likavka

Jednota, Lipt. Osada

Potraviny Bala, Lipt. Osada

Jednota Ludrová

Konzum, Ludrová

Jednota Lipt. Štiavnica

Jednota Lipt. Sliače

TIVEX Ivachnová

KÚRIA, Ivachnová

CBA VEREX Bešeňová

Jednota Kalameny

Jednota Lúčky

Potraviny Turík,

Jednota Lisková

TESCO Hrabovská cesta, Ružomberok

TESCO Ružomberok

SLOVNAFT, Bystrická cesta, Ružomberok

LIDL, Ružomberok

ČS Normbenz, Zárevúca 1, Ružomberok

TOPAS, stánok, Lubochňa

TOPAS, stánok, A. Bernoláka, Ružomberok

Predajňa, Poľná 69/57, Likavka

MILK-AGRO, A. Bernoláka 10, Ružomberok

COOP JEDNOTA, Biely Potok

COOP JEDNOTA, Bešeňová

TOPAS, Kačku 1, Ružomberok

Predajňa, kúpele Lúčky

PROBTO S.R.O. LIPTAK JAROSLAV, Ružomberok

COOP JEDNOTA, Klačno, Ružomberok

Predajňa - PROBTO, S. Moyzesa, Ružomberok

TOPAS-TESCO, Hrabovská cesta 5270, Ružomberok

TOPAS-KAUFLAND, Bystrická cesta 4800, Ružomberok

ČS SHELL, Žilinská, Ružomberok

Predajňa, Považská, Ružomberok

Predajňa,, Textilná, Ružomberok

Predajňa, Pri Váhu, Hubová

Predajňa,, Textilná 23, Ružomberok

Predajňa, Dončova, Ružomberok

ČS PETROLTRADE, Lptovská Osada

BENZINOL,Bystrická cesta 2510, Ružomberok

Čerpacia stanica, Ivachnová

Potraviny, Lisková

Stánok,Bystrická cesta 4, Ružomberok

Predajňa, Poľná ul., Ružomberok

COOP JEDNOTA Liptovská Teplá

ČS SHELL, Bystrická cesta, Ružomberok

Stánok TOPAS, Podhora 34, Ružomberok

COOP JEDNOTA Lipt. Osada

TOPAS, Madačova, pri hot. Kultúra, Ružomberok

Zárevúca 18, Ružomberok

COOP JEDNOTA-PLAVISKO, Ružomberok

Potraviny, Lisková

Potraviny,ul. Slobody, Lúčky

COOP JEDNOTA, Papiernická 17, Ružomberok

ÚVN SNP Ružomberok, Bufet

BOMBOVA SILVIA, stánok Likavka

COOP JEDNOTA, Švošov