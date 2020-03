Štart futbalovej jari je otázny

Zástupcovia futbalových klubov sa zhodli: Zdravie je prvoradé.

23. mar 2020 o 13:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

LIPTOV. Nepriaznivá situácia pre šíriaci sa koronavírus je takmer na celom svete. Aby sa znížilo riziko nákazy, rušia sa všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Ohrozená je aj jarná časť futbalovej sezóny, ktorá sa zatiaľ odkladá na neurčito.

Úradná správa Liptovského futbalového zväzu:

„Výkonný výbor LFZ dňa 20. 3. 2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/2020 riadených LFZ na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Výkonný výbor LFZ bude operatívne podľa aktuálneho vývoja reagovať na vzniknutú situáciu, ale je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t. j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaži.“

Ako vzniknutú situáciu vnímajú niektoré liptovské futbalové kluby?

Ján Papaj, športový riaditeľ MFK Tatran L. Mikuláš:

„V našom klube mládež netrénuje od 10. 3. A mužstvo trénovalo do piatka 13. 3. a od- vtedy sú brány štadióna uzavreté pre všetkých. Hráči A mužstva dostali individuálny tréningový plán a každý deň mi ho preposielajú e-mai-lom. Klub čaká, ako sa bude celá situácie vyvíjať a uvedomuje si , že v prvom rade je zdravie všetkých nás a futbal je momentálne na druhom mieste. Pevné veríme, že situácia sa upokojí a súťaž sa dohrá, i keď určite sa bude meniť program a dĺžka trvania súťaže.“

F. Jančuška, Liptovský Ján:

„Myslím že môžem vo všeobecnosti povedať za všetkých športovcov, fanúšikov aj organizačné zložky vo futbale, že zdravie nás všetkých je priorita a žiaden klub na tom nestratí, práve naopak, iba získa. Asi toľko k vzniknutej situácii.“

Predseda TJ Pribylina Matúš Račko:

„Túto mimoriadnu situáciu sleduje celé mužstvo TJ. Pozastavila nám táto situácia tréningový proces, či už A-mužstva tak aj žia-kov. Dúfame, že táto mimoriadna situácia sa vyrieši čím skôr a nebude sa musieť odkladať veľa zápasov. Dúfame, že sa nenaplní to najhoršie – ukončenie sezóny predčasne. Určite by táto situácia zasiahla aj našich verných fanúšikov, ktorí už netrpezlivo čakajú na začatie súťaže.“

Manažér mládeže Gustáv Mataj, OŠK Bešeňová:

„Na vašu otázku odpoviem formou výzvy pre oblastné a regionálne futbalové zväzy (nebudem odpovedať za mužstvá seniorov, ale za mužstvá mládeže). Po vyjadreniach, ktoré odznievajú v médiách, o tom, ako dlho bude u nás pretrvávať pandémia koronavírusu, je zbytočné predlžovať nádej na skorý návrat mužstiev na ihriská v jarnej časti ročníka 2019/2020. V mládežníckych kategóriách je potrebné počítať s tým, že rodičia s najväčšou pravdepodobnosťou neuvoľnia deti na tréningy ani na zápasy zo strachu, aby sa nenakazili. Pokiaľ sa obnoví výučba detí na školách, budú mať deti čo robiť, aby dobehli učivo alebo sa pripravili na testy (už sa o nich informuje v médiách), a nie aby v priebehu týždňa ešte hrali futbal.

Nič sa preto nestane, ak by sa jarná časť ročníka 2019/2020 neodohrala. Súťažný ročník ukončíme po jesennej časti ročníka 2019/2020 a pripravíme sa na nový ročník 2020/2021.“

Jozef Laučík, TJ Družba Smrečany/Žiar:

„Všetci sledujeme aktuálnu situáciu a vývoj, prognózy a grafy kompetentných orgánov ukazujú jasne. Myslím si, že sa jarná časť vôbec neodohrá. Ale bodaj by som sa mýlil. Následne bude na SFZ a regionálnych futbalových zväzoch, ako situáciu vyhodnotia. Zdravie je prvoradé, keď budeme zdraví, tak bude všetko v poriadku. Hráči sa pripravujú individuálne a uvidíme, ako sa súčasná situácia bude ďalej vyvíjať. Budeme na to pružne reagovať.“

Jozef Kapláň, tréner OŠK Bešeňová:

„Boli by sme z toho veľmi smutní. Takú jeseň azda ešte Bešeňová nemala, sezónu máme nádejne rozbehnutú, chalani sú správne namotivovaní a všetkých súperov z prvej šestky by privítali na svojom ihrisku. Po jeseni mužstvu patrí tretia priečka, len s dvojbodovou stratou na prvú Oravskú Porubu. Keď sa nebude hrať, z nášho pohľadu pôjde o veľké mínus, každý túži pobiť sa o postup. Zima bola vydarená, chlapci dosť toho porobili a veľmi sa tešili na štart jari. Môžeme sa pochváliť aj veľkou posilou, bývalým prvoligistom Štefanom Zošákom. Každé rozhodnutie však budeme plne rešpektovať. Čože my, ale ako by reagoval anglický Liverpool, obrovský suverén Premier League, keby sa najvyššia futbalová súťaž v Anglicku nedohrala.“

Dušan Roštek, predseda OŠK Švošov:

„Myslím si, že každý si uvedomuje súčasnú situáciu súvisiacu s vážnou nákazou. Ak jar padne, všetkým nám bude veľmi chýbať. Mužstvo hralo dobrý futbal, až na pár výnimiek, s jesennou časťou vládla spokojnosť. Na domáce stretnutia chodilo 200 – 300 divákov. A zrazu by sa ocitli v situácii, v ktorej ešte nikdy neboli. Celkove však nemám o futbal vo Švošove obavy. Väčšinu kádra tvoria naši domáci chlapci,