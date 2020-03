P. Labaj: Chcem pomôcť futbalu v Bobrovci

Bobrovec v minulej sezóne vypadol zo šiestej ligy, ale ani v siedmej sa mu nedarí a je posledný. Tréner Pavel Labaj chce pomôcť aj kvôli dobrej diváckej návštevnosti, ktorá v Bobrovci vždy bola.

24. mar 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

BOBROVEC. Ešte pred možným štartom jarnej časti futbalovej sezóny sme sa rozprávali so skúseným staronovým trénerom Pavlom Labajom. Ten pri bobroveckom futbale už pôsobil aj v minulosti, avšak odišiel za lepšou ponukou. Labaj sa do Bobrovca pred jarnou časťou vrátil a chce aby sa tu futbal opäť zastabilizoval a bol pevnou súčasťou ligy. Ako nám povedal: „Diváci v Bobrovci si to zaslúžia.“

Čo stojí za vaším návratom do bobroveckého klubu?

V Bobrovci som pôsobil pred dva a pol rokmi, tiež bola obdobná situácia, teda boli chalani na chvoste. Na terajšej spolupráci som sa dohodol s bývalým starostom Miroslavom Kusým, dlhoročným členom klubu Jánom Kellom a predsedom klubu Marekom Grajkom. Chalani mi volali, že ak neprídem, tak budeme to musieť vyhlásiť a odstúpiť zo súťaže. Bolo mi to ľúto, aby futbal v takej silnej obci skončil, a tak som ponuku s novou výzvou prijal.

Akú absolvovali hráči zimnú prípravu v Bobrovci, už pod vaším vedením?

Začali sme s prípravou koncom januára. Piatky sme absolvovali hlavné futbalové tréningy v telocvični a nedeľu sme sa snažili zapracovať na kondícií, chodilo sa na spoločné výbehy po okolí. Odohrali sme zopár prípravných zápasov. No musím povedať aj, že sme sa trápili s počtom hráčov. Mnohí sú po školách či v práci po celom Slovensku a mnohokrát sa nemohli prípravy zúčastniť. V tíme je aj veľa skialpinistov a títo chlapci si kondičku naháňajú poväčšine sami na horách. Do