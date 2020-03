Bol hokejista zlatej mikulášskej éry, neskôr tréner zvučných mien

Ivan Bobula získal s tímom ŠK 32 Liptovský Mikuláš dva majstrovské tituly SR.

25. mar 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovský Mikuláš a Poprad boli mestá, v ktorých sa v minulosti darilo zimným športom (predovšetkým zjazdové lyžovanie, ľadový hokej) vďaka priaznivým prírodným podmienkam. Túto tradíciu je potrebné aj v súčasnosti naďalej zveľaďovať a udržiavať.

Ľadový hokej bol životným osudom

„Na úvod musím zdôrazniť, že ľadový hokej bol mojím životným osudom,“ v začiatku nášho rozhovoru povedal skvelý hokejista a neskôr dlhoročný tréner pôsobiaci v domácom klube ŠK, PARTIZÁN a neskôr MHK 32 Liptovský Mikuláš Ivan Bobula.

Zapadol do zlatej éry mikulášskeho hokeja, ozdobený dvoma titulmi majstra Slovenskej národnej hokejovej ligy (SNHL) v rokoch 1972 a 1974.

„Za to, že som pôsobil v takom skvelom kolektíve, chcem aj touto cestou poďakovať všetkým vtedajším spoluhráčom a funkcionárom klubu.“

S mikulášskym hokejom sa zoznamoval prostredníctvom staršieho brata Ladislava, ktorý hral s hráčskymi legendami, ako boli Ján Kresák, Martin Hubka či Ján Čaja. Od pätnástich rokov hral v družstve dorastu a od sedemnástich rokov v družstve dospelých, kde pôsobil až do nástupu na základnú vojenskú službu.

Po návrate, z povinnej vojenskej služby sa do Liptovského Mikuláša vrátil, ale mal problém opäť sa zaradiť do hokejového družstva.

Avšak svojím hokejovým talentom si znovu rýchlo vydobyl pevne miesto v základnom kádri, ktoré vtedy hralo v II. lige s pôsobnosťou v rámci Slovenska.

„V tej dobe, keď som sa vrátil do tímu, sa nám moc nedarilo, skončili sme na poslednom mieste. Spomínam si na obrovskú prehru, akú sme dovtedy nezažili. S Duklou Košice (neskôr VSŽ) – víťazom súťaže, sme prehrali 17:1,“ spomína Mikulášan Bobula.

Dva majstrovské tituly

Klub sa po nevydarenej sezóne nezložil a povolal nového trénera. Príchodom nového trénera P. Zábojníka a po doplnení kádra začala éra vzostupu úrovne mikulášskeho hokeja až na samotný vrchol Slovenskej ligy (SNHL).

Dve prvé miesta v I. SNHL v rokoch 1972 a 1974 zaradili Mikulášanov v historických tabuľkách hneď za veľkokluby ako Slovan Bratislava a VSŽ Košice v rámci Slovenska.

Tréner budúcich reprezentačných trénerov

Ivan Bobula po skončení aktívnej hráčskej kariéry plynulo prešiel na funkciu trénera v mládežníckych kategóriách. Po získaní trénerskej kvalifikácie triedy „A“ trénoval štyri sezóny aj družstvo dospelých. V jednej sezóne mal v hráčskom kádri dokonca aj takých hráčov a neskôr trénerov, ako boli J. Šupler a J. Šterbák, ktorí boli aj reprezentačnými trénermi slovenského národného tímu.

Ivan Bobula s pohľadom na súčasnosť

Bývalý hokejista zlatej mikulášskej hokejovej éry sleduje situáciu ohľadom hokeja na Liptove aj dnes.

„ Samozrejme, situáciu v hokejovom klube naďalej sledujem a umiestnenie družstva dospelých na poslednom mieste v základnej časti súťaže je nielen pre