Vojenská nemocnica zriadila mobilnú odberovú jednotku

27. mar 2020 o 8:53 TASR

RUŽOMBEROK. Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku zriadila mobilnú odberovú jednotku pre pacientov s podozrením na nový koronavírus. Určená je pre spádovú oblasť Liptova a Oravy. Nemocnica o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.

Mobilná odberová jednotka je v prevádzke od štvrtka 26. marca a fungovať bude denne v čase od 7.00 h do 15.30 h.

Každý, kto ide do nemocnice, musí prejsť cez záchytné miesto, sú to priestory poľnej nemocnice. Petra Dišková, hovorkyňa nemocnice upozornila na to, že záchytné miesta v nemocnici slúžia iba symptomatickým pacientom a tým, ktorým bol odber nariadený.

"Miesto je určené pre pacientov, ktorí z dôvodu akútnych zdravotných komplikácií potrebujú navštíviť niektoré z pracovísk v nemocnici. Obyvatelia, ktorí majú podozrenie na nákazu koronavírusom musia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a následne postupovať podľa pokynov, ktoré dostanú."