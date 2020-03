Radnica začala rozdávať ochranné rúška bezdomovcom

31. mar 2020 o 11:22 TASR

RUŽOMBEROK. Bezplatné ochranné rúška začala ružomberská radnica rozdávať bezdomovcom, ktorí zimujú v uliciach mesta. Stalo sa tak po mimoriadnom rokovaní vedenia mesta, počas ktorého jeho členovia diskutovali o ďalších krokoch v boji proti novému koronavírusu. TASR o tom informoval hovorca primátora Viktor Mydlo.

"Ľudia, ktorí sú dlhodobo bez domova, sú náchylnejší na nákazu. Potulovanie sa, spávanie na ulici a absentujúca hygiena z nich robí náchylnejších na nakazenie sa okrem iného aj ochorením COVID-19," uviedol viceprimátor Michal Lazár.

Podľa hovorcu radnica eviduje približne štyridsať ľudí bez domova. Títo ľudia majú často tendenciu žobrať peniaze od nakupujúcich pred obchodnými centrami. "V prípade, že by sa nákaza rozšírila medzi bezdomovcami, stali by sa z nich roznášači," priblížil Lazár, ktorý zastupuje primátora v čase jeho domácej karantény. Prax podľa neho ukazuje, že snahy o ich presun do ubytovne často stroskotávajú, no tento plán nie je úplne odmietnutý. Ochranné rúška rozdalo mesto prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, ktorí najlepšie vedia o miestach pohybu bezdomovcov.

Hovorca dodáva, že mestský úrad začal minulý týždeň rozdávať ochranné rúška seniorom. Tento týždeň ľuďom bez domova. "Ak máme pokryté dve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, môžeme sa pozrieť aj na tie menej ohrozené. Spracúvame plán, ako rozdať textilné rúška invalidným dôchodcom a tým seniorom, ktorí ešte nemajú 65 rokov," ozrejmil viceprimátor.