Koľko Liptákov porušilo karanténu? Dočítate sa v novom vydaní MY Liptovské noviny

Dnes vychádza nové číslo týždenníka všetkých Liptákov - MY Liptovské noviny.

31. mar 2020 o 12:37 Ľubica Stančíková

Situácia dnes nie je jednoduchá. Obmedzenie fungovania obchodných prevádzok sa netýka potravín a novinových stánkov. Tu všade si stále môžete kúpiť týždenník MY Liptovské noviny s kompletným spravodajstvom z celého regiónu Liptov. Nové vydanie vychádza vždy v utorok.

Nezabudnite, že pri vstupe do potravín musíte mať na tvári rúško, alebo šatku, či šál. A rukavice. Do obecných potravín zväčša púšťajú najviac troch zákazníkov. Nezabudnite na to. Chráňte personál v obchodoch, ani oni to dnes nemajú jednoduché.

O čom sa dočítate v najnovšom vydaní novín? Mapujeme situáciu s koronavírusom v regióne. Ako si pomáhajú v obciach, ako sa pripravujú nemocnice, ale zistili sme aj to, koľko Liptákov porušilo karanténu.

A aby nebolo čítanie v Liptovských novinách len o koronavíruse, môžete si prečítať o tom, aké boli plány s Jasnou pred sto rokmi (a či sa to vyplnilo), o novom pláne výstavby v Jasnej, ceste poza Maru, prinášame aj poviedku Romana Baláža, talentovaného autora, ktorý získal niekoľko ocenení v súťaži KongenScript.