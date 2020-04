Pandémia bude mať ďalekosiahle následky aj pre Tatran

Druholigovému MFK Tatran Liptovský Mikuláš hrozí existenčný kolaps.

1. apr 2020 o 14:00 Tomáš Kučera, Michael Hruška

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Rozhovor s prezidentom klubu MFK TATRAN Liptovský Mikuláš Milanom Mikušiakom o súčasnej nelichotivej futbalovej situácii v mikulášskom klube.

Prezraďte nám, aká je situácia v klube v súčasnom období?

Súvisiaci článok V príprave Mikuláš porazil Hrádok Čítajte

Situácia v klube kopíruje taký stav, aký je v súčasnosti vo viacerých, dá sa povedať, že vo väčšine klubov.

Hráči sú doma, kolektívne tréningy neprebiehajú. Naši hráči A-mužstva skončili tréningy 13. marca a odvtedy trénujú už len individuálne v domácich podmienkach vo svojich bydliskách na základe tréningových plánov.

Žiacke a mládežnícke mužstva sú tiež rozpustené a nenavštevujú školy, ako vieme, tieto sú uzavreté.

Hráči A-mužstva ukončia individuálne tréningy na základe tréningových plánov do konca marca a následne v mesiaci apríl ostávajú vo svojich domovoch a budú sa pripravovať každý samostatne dobrovoľným spôsobom, aký si zvolia podľa vlastného uváženia.

Ako budú hráči v tomto období odmeňovaní, keď neprebieha súťaž?

To je otázka, ktorou sa zaoberáme spoločné s SFZ, s asociáciou na riadenie 2. ligy, ale aj s odborníkmi z ministerstva školstva.

V zákone o športe je vákuum v ustanoveniach tzv. vyššej moci. Predpisy to neriešia a teraz sa hľadajú spôsoby, ktoré by boli primerané na túto situáciu.

Aj u nás sú dve kategórie hráčov: profesionáli a amatéri.

Profesionáli sú zaradení ako riadni zamestnanci klubu s výnimkami platnými pre športovcov do konca roku 2021. Amatérski hráči sú v podstate SZČO a týchto postavenie v klube je jasné.

My sme sa rozhodli aj na podnet rôznych právnikov osobne prebrať s každým naším profesionálnym hráčom situáciu a uzavrieť dodatok k profesionálnej zmluve, ktorý by riešil výšku odmeny počas nevykonávania činnosti.

Toto sa bude diať od začiatku týždňa (1. apríla). Jedna vec je toto dohodnúť, a druhá vec je zabezpečiť vyplatenie odmien.

Aká je finančná situácia v klube aj čo sa týka vyplácania odmien a platov?

Situácia je maximálne vážna a veľmi zložitá. Ako všetci viete, do dnešného dňa nie je schválený rozpočet mesta. To v praxi znamená, že od 10. decembra 2019 neprišiel z mesta ani jeden cent a všetky náklady klubu sa financujú len zo sponzorských peňazí, členských poplatkov od rodičov a predovšetkým z pôžičiek.

Okrem výplat pre trénerov, hráčov a zamestnancov to je aj splácanie úveru do banky, ktorý sme čerpali na nový bufet. Ďalšie náklady, ktoré nik nevidí, sú na