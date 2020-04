Aké boli plány s Demänovskou dolinou pred sto rokmi? Celkom iné

Architekt Jurkovič už na začiatku upozorňoval, že dolinu treba chrániť pred "znešvárením a podvodníkmi.“

4. apr 2020 o 10:21 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ivan Stodola ju pred takmer sto rokmi označil za „Popelušku.“ Pretože bola zakrytá akýmsi tajomnom, netrpezlivo očakáva tú chvíľu, keď svoje tisícročiami nahromadené skvosty ukáže milovníkom krásy a prírody.

Prosiecku dolinu opísal Stodola ako divú. Kvačianskej dal prívlastok romantická, Bobroveckú dolinu pred sto rokmi označil ako pošmúrnu. Smrečskú so svojimi alpinistickými vychádzkami na Veľký Vrch či Plačlivo opísal ako hustými lesmi zarastenú. Svätojánska bola široká, Iľanovskej dal prívlastok milá dolina. A Demänovskú označil za bralnatú.

Ivan Stodola, významný slovenský dramatik a lekár ju miloval natoľko, že práve v Demänovskej doline, na salaši na Podrohu nad Lúčkami, sa odohráva príbeh jednej z najznámejších slovenských divadelných hier Bačova žena.

Stodola bol jednou z osobností, ktoré pred sto rokmi publikovali svoj pohľad na Demänovskú dolinu v časopise Prúdy v roku 1923.

Bolo to dva roky po objavení Demänovskej jaskyne slobody a v čase, keď bolo v doline viac valachov ako turistov a uvažovalo sa o tom, ako dolinu sprístupniť cestovnému ruchu. No urobiť to citlivo.

Ako vyzerala dolina pred sto rokmi

Široké údolie pri Lúčkach bolo porastené mladým lesom, sprevádzané hučiacim potokom sa náhle rozbiehalo do šírky na trávnatých pastvinách, na ktorých Lúčanka prijíma zľava potok Priečno.

„Na severnej strane je v hustom smrekovom lese vo výške 1113 metrov položené

jazero chránené vysokou morénou, z ktorej je prekrásny pohľad na všetky horské kotliny pri prameňoch Demänovky, odrážajúce sa v temno- zelenej hladine jazera. Pri tomto jedinečnom pohľade v Nižných Tatrách mala by byť postavená aspoň prostá turistická chata. Značená cesta na Ďumbier vedie susedným údolím Lúčanky, a preto je toto prekrásne zákutie turistom skoro neznáme,“ takto opísal Demänovskú dolinu František Vitásek pred sto rokmi v časopise Prúdy.

Vitásek bol geograf a Demänovskú dolinu výborne poznal, pretože v rokoch 1919 až 1922 skúmal jej jaskyne.

V údolí oboch potokov na Demänovke aj Lúčanke sa čulo salašilo a návštevníkom týchto údolí sa ponúka príležitosť spoznať pravý a neporušený život salašnícky.

„Na salašoch hospodári starý skúsený bača so svojimi pomocníkmi valachmi od mája do augusta podľa výšky salaša. Ovce od rôznych gazdov z Bodíc alebo Demänovej sú na leto zverené bačovi na salaš, pomenovaného zvyčajne podľa dediny, majiteľky pozemku a salaša. Pri každom salaši je vedľa senníka košiar, kam po pastve zháňajú bačovi pomocníci ovce na noc a kde trikrát denne ovce doja.“

Z mlieka vyrába bača syr a oštiepky. Turistovi rád za miernu odmenu ponúkne kyslé mlieko alebo žinčicu, ovčiu srvátku na osvieženie. Vo voľnej chvíli vyrába z dreva misky, lyžice, vidličky či črpáky.

„Stredný tok Demänovky je najznámejší svojím prírodným bohatstvom krasových zjavov, v ktorých vynikajú kvapľové a ľadové jaskyne. Nemáme nikde na našom území miesta, kde by v tak krásne prístupnej polohe neďaleko hlavnej železničnej tepny Slovenska boli zlúčené tieto dva divukrásne zjavy,“ napísal Vitásek.

Stodola vedel, že krása doliny nie je len v jaskyniach

Sprvu mali byť hlavným lákadlom doliny najmä jaskyne. Pred sto rokmi sa s lyžovaním ešte nepočítalo. Aby ľudia, klasickí turisti mohli navštíviť jej podzemné krásy, potrebovali poriadnu cestu. Hovoril o tom pred sto rokmi aj Ivan Stodola.

„Je pravda však, že pútnik, milovník originálnych prírodných krás, aj bez automobilového povozu nájde, čo hľadal, lebo pôvab kultúrou a technikou nedotknutých dolín, strmín, potôčkov účinkuje nezapomenuteľným kúzlom na krásocit človeka.“

Stodola už vtedy vedel, že krása doliny nie je len v jaskyniach. Odhadoval, že okrem jaskýň môže turistov očariť aj pliesko v doline a ďalej oblasť Lúčky.

„Tuším, že navštevovanie jaskyne ešte mnohé roky nebude výletom v lakových črievičkách, ale bude vychádzkou pre turistov. A keď raz turista navštívi jaskyňu, neodíde bez toho, aby neobzrel prekrásnu Demänovskú dolinu a neurobil výlet na niektorý z okolitých štítov, nevyšiel na Ďumbier alebo iné miesta.“

Od začiatku sa počítalo so železnicou

V roku 1922 sa vytvorila špeciálna komisia, ktorá mala zabezpečiť sprístupnenie jaskýň. Dohľadom nad projektovaním úprav jaskyne tak, aby do nej mohla vstúpiť aj verejnosť, sa zhostil Dušan Jurkovič, popredný slovenský architekt, ktorý vtedy pracoval v Štátnom referáte na ochranu pamiatok na Slovensku.

Jurkovič si bol ešte nedotknutý podzemný priestor aj sám pozrieť. Vtedy si uvedomil, že je potrebné vyriešiť dve dôležité úlohy, ktorými boli podľa jeho slov sprístupnenie jaskýň a ochrana ich okolia počnúc údolím od Demänovej až po Ďumbier.

„Treba ho chrániť pred znešvárením ako špekulačnými a obchodnými podnikmi, tak rôznymi stavbami.“

Uvedomovali si, že na sprístupnenie jaskýň treba riešiť aj cestu, plnohodnotnú komunikáciu. No veril v to, že nevtieravý turizmus a ochrana doliny môžu fungovať vo vzájomnej rovnováhe.

Jurkovič nám zanechal cenné svedectvo o tom, ako vyzerala cesta do Demänovskej doliny pred sto rokmi. Od stoličnej cesty z Mikuláša do Palúdzky odbočovala len kamenistá a neusporiadaná obecná cesta do Demänovej.

„Z tejto po vstup do doliny je niekoľko ciest, to je niekoľko kamenitých brázd veľmi často skrížených potokom. Taká je aj ďalšia cesta celou dolinou.“

“ Všetky stavby v demänovskej oblasti predstavujem si vybudované z kameňa a dreva. Budovy len patrové, navonok prosté, šindľom kryté, širokých tiahlych línií s prostou, ale pohodlnou a hygienickou úpravou vnútri „ Dušan Jurkovič

Do údolia by mala podľa Jurkovičových slov z roku 1922 viesť poriadna cesta. Už v jeho prvotných plánoch sa počítalo s možnosťou doplnenia o železničnú trať.

„Pohodlná cesta dolinou nesmie byť vedená násilne, má sa vinúť terainom v mäkkých líniách a v harmónii s charakterom krasového územia. Nutno ju projektovať už tak, aby vedľa nej mohla sa zriadiť elektrická trať.“

Našou povinnosťou je dolinu chrániť

Jurkovič vnímal potenciál doliny a vedel, že návštevnosť bude z roka na rok stúpať. To znamenalo výstavbu ubytovacích kapacít. Upozorňoval na to, že celý plán zástavby doliny je priam nutné riešiť tak, aby neskôr všetko tvorilo jediný a jednotný celok.

„Všetky stavby v demänovskej oblasti predstavujem si vybudované z kameňa a dreva. Budovy len patrové, navonok prosté, šindľom kryté, širokých tiahlych línií s prostou, ale pohodlnou a hygienickou úpravou vnútri. Teda útočište, ktoré by zaručovalo pokojný pobyt i samotárovi, horskému tulákovi a aj ďalším vzájomne si dobre rozumejúcim dušiam.“

Už pred storočím Jurkovič poukazoval na to, že Demänovská dolina vzhľadom na svoj potenciál v cestovnom ruchu potrebuje pravidlá výstavby.

Veľmi sa hneval, keď si statkár Povoľný postavil pri vstupe do doliny nepekný domec. Urobil tak v tušení ziskov z návštevnosti doliny. Jurkovič povedal, že nechcú brániť súkromnému podnikaniu, no Demänovská dolina potrebuje pravidlá. Jeho slová sú po sto rokoch nadčasové: „Povinnosťou našou je chrániť údolie pred znešvárením ľuďmi, ktorí nemajú okrem zisku a koristenia ničoho na srdci.“

Cestu po jaskyne stavali štyri roky

Jaskyňu, teda jej časť, sprístupnili verejnosti v roku 1924. Prví návštevníci prichádzali po kamenistej ceste.

O desať rokov máme ďalší obraz doliny. Cesta v doline už existuje, stavali ju štyri roky. Začali v roku 1926 a k jaskyniam sa dostali v roku 1930. Cestu projektovalo oddelenie novostavby silnic Krajinského úradu v Bratislave a Slovenská Krajina s pomocou štátu.

Najprv sa stavala časť od Demänovej po letovisko Povoľného, potom úsek od Palúdzky po Demänovú. Najťažší bol tretí úsek po vstup do jaskyne. Ten sa aj podľa dobovej tlače, informácií v Slovenskom staviteľovi z roku 1931, nachádza v čarovnom prostredí samotného údolia.

„Stavba prvých dvoch úsekov bola obyčajného prevedenia, tretí diel bol naproti tomu po stránke technickej, tak aj projekčnej zvlášť pozoruhodný. Smer starej cesty bol ponechaný v bok, nová cesta, rovná ako stuha, bola prevedená cez všetky prekážky a vyhovuje všestranne požiadavkám modernej dopravy. Na celej 10,5 kilometra dlhej ceste niet vŕšku, cesta stúpa rovnomerne od Palúdzky počnúc až po vchod do jaskyne tak, že by bolo možné na ňu položiť aj koľajnice pre železničnú trať. Vŕšky boli prevŕtané, rozobrané, bralá a kopce odstránené, jamy a priepadliská vyrovnané, pramene a potoky preklenuté,“ píše sa v Slovenskom staviteľovi.

Na tretej časti cesty preniesli približne 30-tisíc kubíkov zeme a kameňa, postavili 15 železobetónových priepustkov a jeden železobetónový trámový most.

Stavba cesty stála 3,5 milióna Korún československých, stavala ju ružomberská firma Ondreja Jančeka.

„Pri zahajovacích prácach sa vyskytli názory, že nová cesta pokazí romantiku doliny, ale túto domnienku vyvrátila skutočnosť. Nová cesta krásu romantiky len pozdvihla a umožnila prístup každým možným dopravným prostriedkom. Farbitosť jaskýň a bohatstvo kvapľovej výzdoby zaručujú Demänovským jaskyniam európsku povesť. A tomu, že máme k nim tak ľahký prístup po dobrej ceste, sa len tešíme.“

Pri jaskyniach sa návštevníci nezastavili. V závere doliny odtušil Alojz Lutonský výborné podmienky na lyžovanie. Od jaskýň sa ďalej do doliny po kamenistej ceste chodilo pešo, na koňoch alebo neskôr aj na saniach, ktoré ťahal pásový traktor. Volali ho „Jasnaplán“ a výrazne uľahčil dopravu pod lyžiarske svahy.

Výstavbou strediska, jeho modernizáciou dotiahla cestu až do záveru doliny. S ňou prišli húfy turistov, ktorí chceli okrem lyžovania aj bývať. Dolina sa zmenila a nie podľa citlivých plánov, aké s ňou boli na začiatku.

