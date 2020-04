Ako sa koronakríza podpisuje na turizme na Liptove? Prečítajte si v novom vydaní MY Liptovské noviny

Dnes vychádza nové číslo týždenníka všetkých Liptákov - MY Liptovské noviny.

7. apr 2020 o 5:55 Ľubica Stančíková

Situácia dnes nie je jednoduchá. Obmedzenie fungovania obchodných prevádzok sa netýka potravín a novinových stánkov. Tu všade si stále môžete kúpiť týždenník MY Liptovské noviny s kompletným spravodajstvom z celého regiónu Liptov. Nové vydanie vychádza vždy v utorok.

Nezabudnite, že pri vstupe do potravín musíte mať na tvári rúško, alebo šatku, či šál. A rukavice. Do obecných potravín zväčša púšťajú najviac troch zákazníkov. Nezabudnite na to. Chráňte personál v obchodoch, ani oni to dnes nemajú jednoduché.

Alebo môžete využiť predplatné MY Liptovských novín priamo do schránky. Na celý rok za 40 eur, pokiaľ ste dôchodca alebo ZŤP je cena zľavnená na 32 eur.

Okrem celoročného predplatného ponúkame pre nových čitateľov mimoriadnu akciu. Noviny si môžete kúpiť na pol roka priamo do schránky s tým, že zaplatíte len tri mesiace. Pol roka budete dostávať noviny len za 10 eur.

Zavolajte nám 905 978 229 alebo napíšte na miroslava.benikovska@petitpress.sk a MY všetko zariadime za vás.

Ďalšou možnosťou je kúpiť si MY Liptovské noviny cez internet vo formáte PDF (tu kliknite). Máte na výber, môžete si kúpiť najnovšie vydanie, alebo aj niektoré z archívu.

O čom sa dočítate v najnovšom vydaní novín? Mapujeme situáciu s koronavírusom v regióne. Zisťovali sme, ako sa koronakríza podpisuje na tom, z čoho Liptov profituje azda najviac - na turizme. Ako sú na tom veľké firmy v regióne?

Prečítajte si príbehy, rady manželského páru, ktorý stále pracuje a denne prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí.

Život v Taliansku opísala Liptáčka Anna Droppová.

Futbalové trávniky síce zívajú prázdnotou, no futbal stále žije. Pripravili sme si pre Vás pravidelnú futbalovú súťaž o ceny.

Pripravili sme pre Vás dva nápady na veľkonočné tvorenie. Vystrihnite si z novín strihy na zajačika a kuriatko so skrýšou.

Predplatitelia novín, pozor! V tomto vydaní MY Liptovských novín nájdete priložené kupóny. Tie môžete využiť na bezplatné podanie spomienky, smútočného oznámenia, blahoželania, riadkovej inzercie. Odložte si ich.