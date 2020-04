Nová tipovacia, kvízová súťaž sa začala

Aj keď sa futbalová sezóna nezačala, my sme na vás, našich čitateľov-tipérov, nezabudli a pripravili sme súťaž z futbalovej histórie.

7. apr 2020 o 11:47 Tomáš Kučera

LIPTOV. Jar síce ostane bez futbalu, ale pre našich čitateľov sme pripravili novú súťaž. Značná časť bude z futbalovej histórie ale zopár kvízových otázok bude aj z histórie iných športov.

Pravidlá a informácie k tipovacej súťaži

Desať týždňov po sebe uverejníme kvíz, v ktorom bude desať otázok. Pri každej existuje jedna správna odpoveď. Do prázdnej kolónky je potrebné vyplniť 0, 1 alebo 2. Za správny tip získa súťažiaci dva body, za nesprávny mu jeden odpočítame. Rovnaký bodovací systém ako pri futbalovej tipovacej lige v minulosti.

Účastníci futbalového kvízu budú zbierať body a na konci piatich najlepších odmeníme.

Vyhodnocovať budeme aj jedného najlepšieho v každom kole.

Súťažiaci budú používať kód, ktorý im pridelíme po prvom kole. Nový súťažiaci môže pribudnúť kedykoľvek. Automaticky mu potom pridelíme tiež kód.



Veľká zmena nastáva predovšetkým v zbieraní tiketov. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu nechceme, aby ľudia zbytočne navštevovali obchody.

Preto sme sa rozhodli ísť formou digitálneho sveta. Odfotený vyplnený športový/futbalový kvíz nám môžete poslať na mail: tipovackamyliptov@gmail.com, alebo MMS na telefónne číslo 0908 732 175.

Pozor! Nebudeme akceptovať žiadne vytvorené kópie. Iba originál z novín.



Myslíme aj na tých, ktorí nemôžu využiť digitálnu cestu. Avšak aj táto cesta je obmedzená od predošlých rokov. Vhadzovať tikety môžete len do schránky na okne redakcie My Liptovských novín v Liptovskom Mikuláši (oranžová krabička na okenici či parapete).

Uzávierka odovzdávania bude vždy v piatok do 13.00 h. To isté platí aj pre maily a MMS.

Informáciu o začiatku kvízovej/tipovacej súťaže uverejníme aj na webe MyLiptovskýMikuláš a MyRužomberok.

Partneri a ceny:

Do tipovacej/kvízovej súťaže venovali ceny INTERSPORT Liptovský Mikuláš v podobe finančných poukážok na nákup športového tovaru v ich predajni, futbalové kluby MFK TATRAN Liptovský Mikuláš a MFK Ružomberok venovali ročné permanentky do novej futbalovej sezóny, predajňa COOP JEDNOTA venovala do každého kola darčekový kôš, firma Verex v Lipt. Mikuláši venovala pivá.

Info pre výhercov:

Pre vyzdvihnutie výherných košov v každom kole bude možne si prísť len v piatok medzi 10:00 – 13:00 h do redakcie – z dôvodu karanténnemu stavu alebo po telefonickom dohovore s redaktorom.

Samozrejme, všetky ceny, aj nevyzdvihnuté, po celkovom ukončení súťaže odovzdáme všetkým výhercom.

