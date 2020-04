Krišku nemrzí, že prišiel o vytúžený titul

Mikulášsky hokejista Martin Kriška prestúpil k baranom do Banskej Bystrice, aby zabojoval o titul majstra Slovenska. Aj ho získal, ale napokon bol baranom odobratý.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovský srdciar a kapitán, spoločne s R. Hunom, domáceho klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Martin Kriška pred ukončením základnej časti prestúpil do Banskej Bystrice, ktorá kraľovala základnej časti našej najvyššej hokejovej Tipsport ligy. Po predčasnom ukončení sezóny, kvôli koronavírusu, im bol pridelený majstrovský titul, ktorý im bol neskôr odobratý, pretože sa neodohrali všetky play-off zápasy.

Kriška sa za odobratie titulu vôbec nehnevá, pretože, ako nám povedal v rozhovore, „majstra robí vyhrané play-off a následné finále“.

Mohli by ste zhodnotiť sezónu ešte ako hráč mikulášskeho kádra?

Mikulášsky kolektív sa pred sezónou stretol vo veľmi dobrej partii. Horšie to bolo už s kvalitou hráčov, pretože klubové financie boli obmedzené. Tie predsavzatia boli určite vyššie. Kvalita kádra sa však odzrkadlila aj na konečnom výsledku. Nechytili sme úvod sezóny a už sme sa viezli na nepriaznivej vlne. No musím povedať, že sme sa nikdy nevzdávali a bojovali sme o body v každom zápase.

V závere základnej časti si vás vybrali barani z Banskej Bystrice. Čo to pre vás znamenalo prestúpiť z posledného tímu do prvého?

Pre mňa to bolo obrovské prekvapenie, predsa už mám svoje roky a boli sme v tabuľke poslední. Jasné, že som bol strašne rád, no na druhej strane odísť z klubu, ktorý mám v srdci, bolo veľmi ťažké. Ale verím, že mikulášski fanúšikovia to pochopili, predsa len zahrať si o titul bol môj veľký sen. A ako vieme, MHK 32 už zabojovať o titul nemohol.

Ako vás prijali do bansko- bystrického kolektívu?

Úplné v pohode. Bolo tam zopár hráčov, s ktorými som už hrával, napr. Marek Bartánus či Mišo Kabáč. Horšie bolo zvyknúť si v kabíne na to, že sa tam nehovorilo moc po slovensky. Ale pomerne rýchlo som sa do toho dostal aj za pomoci Kabáča. S nikým som nemal problém a na ľade sme si na seba rýchlo zvykli, takže fajn.

Je bystrický herný prejav na ľade iný ako ten mikulášsky?

