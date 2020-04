Vodáci majú ohrozený aj augustový svetový pohár

Vodný slalom mal byť na LOH v Tokiu 2020 jedným z hlavných adeptom na zisk medailí, na výsledok si však musíme počkať o rok neskôr.

9. apr 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ako postihol karanténny stav mikulášskych vodákov, čo bude s plánovanou modernizáciou vodného areálu, bude ohrozený aj Svetový pohár a ako vníma odklad olympijských hier, aj o tomto sme sa rozprávali s prezidentom Slovenskej kanoistiky Ivanom Cibákom.

Olympiáda v japonskom Tokiu 2020 sa zrušila, respektíve preložila, bolo to správne rozhodnutie?

Áno, určite správne. A hlavne som veľmi rád, že na toto rozhodnutie nečakali ďalší mesiac, ako bolo prvotne avizované. Športovci boli do daného rozhodnutia v neistote. Nevedeli, či majú trénovať, čo by v tomto stave hrozilo a bolo by na úkor zdravia. Predsa len zdravie je nadradené nad všetko. Teraz sú spokojnejší, keď vedia, že sa to odložilo. Následne budeme čakať na olympijské kvóty a nominačné kritériá, či sa bude niečo meniť alebo zostanú všetky rovnaké.

Tohtoročná sezóna sa ešte ani nezačala. Začne sa vôbec?

Toho sa veru obávam, či sa vôbec začne. Jar je s určitosťou obmedzená, doslova možno až zrušená. Voda po iné roky už v našom vodnom koryte dávno tiekla, teraz nie. Vodáci nemajú kde trénovať. Areál je už na 100 % pripravený. Čakáme na to, kedy padne rozhodnutie, povolenie na opätovne otvorenie športovísk. A púšťame vodu.

Rozmýšľate aj nad úpravami nominácie do olympijského tímu?

Nie. Športovci za stav, aký nastal, vôbec nemôžu. Väčšina pretekov, ktoré boli zároveň nominačnými na OH, už prebehla. Istú miestenku má len Jakub Grigar. O ostatných sa malo rozhodnúť na majstrovstvách Európy, ktoré však boli