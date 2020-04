O droždie sa dnes ľudia dokážu v obchode pobiť

Ľudia v prvej línii sú dnes najmä zdravotníci. No akosi sa pri tom zabúda na predavačky, denne sa stretávajú s množstvom ľudí. Kolegyne si pomáhajú navzájom.

10. apr 2020 o 8:48 Ľubica Stančíková

Ona pracuje v potravinách, on sa stará o deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu priestorov. Obaja stále pracujú a v týchto pohnutých časoch sú ich profesie mimoriadne potrebné. Manželia Radoslav a Andrea Krajčiovci z Liptovského Mikuláša. (Zdroj: Archív (AK))

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Denne sa v práci stretávajú v množstvom ľudí a ich ochranné pomôcky sú skôr improvizované. Rúška na tvár si ženy kolegyne šijú samy, rukavice zháňajú jedna pre druhú, ako vedia a často si umývajú ruky.

Plné košíky

Pre kolegyne v liptovskomikulášskych potravinách pošila rúška Andrea. Ďalšie, na výmenu, ušila zas druhá kolegyňa. Andrea Krajčiová hovorí, že dnes to v potravinách už nie je tak napäté, ako keď sa koronakríza začala.

„Bolo to veľmi náročné a ťažko zvládnuteľné. Ľudia u nás robili aj 600-eurové nákupy, mali plné koše. Teraz sa to trocha upokojilo. Ľudia si naplnili špajze, asi sú spokojnejší a nákupy sú menšie.“

Ženy musia robiť aj esbéeskárov

Andrea hovorí, že antibakteriálne mydlá, dezinfekčné prostriedky sa vypredali ako prvé a v súčasnosti ide o dlhodobo nedostupný tovar. Nie je ani alpa, všetky skladové zásoby vypredali za tri dni.

S toaletným papierom, ktorý ľudia húfne vykupujú v zahraničí, na Slovensku zatiaľ problém nie je. Ani s klasickými mydlami. Najnovšie sa nedostatkovým tovarom stalo droždie.

„Ľudia sú schopní sa oň aj pobiť,“ povedala Andrea s tým, že zásoby a dodávky ostatného tovaru sú zatiaľ bezproblémové.

Ako sa správajú zákazníci k predavačkám? Andrea hovorí, že sa nájdu aj exoti, ktorí nemajú problém do žien vyskočiť. „Tí, ktorí k nám chodia pravidelne, sú ale slušní, rešpektujú pravidlá a snažia sa nás predavačky podržať.“

Ľudia si už zvykli na to, že v potravinách musia nosiť rúška na tvárach a držať odstupy. Aj keď to tak spočiatku nebolo a niektorí sa z toho snažili vykrútiť. Dnes už väčšina z nich chápe, že je to dôležité.

Odkaz pre ľudí

Keď sa od minulého týždňa zaviedli prednostné hodiny pre seniorov, ostatní mladší zákazníci s tým mali trocha problém a reagovali rozhorčene.

„Museli sme ich usmerňovať. A pritom musíme byť stále milé na zákazníkov. Nie je to vždy ľahké.“

Predavačky musia v potravinách preto zastávať aj pozíciu akýchsi esbéeskárov.

„V ťažkej situácii sme dnes všetci,“ hovorí Andrea. Ľuďom, nakupujúcim preto odkazuje: „Buďme k sebe slušní, dodržiavajme pravidlá a spolu to zvládneme.“

