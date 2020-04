Dezinfikovať treba, aj keď sa nič nedeje

Ľudia nevedia dezinfikovať. Myslia si, že stačí nastriekať Savo, hneď utrieť a všetko je v poriadku. Nie je to pravda. Docielia len čistú handru, nie povrch. Treba čítať etikety na dezinfekčných prípravkoch, aby naša práca nebola zbytočná.

10. apr 2020 o 8:57 Ľubica Stančíková

Radoslav Krajči z Liptovského Mikuláša sa venuje dnes tak ostro sledovanej a žiadanej dezinfekcii priestorov. Pracuje tak, ako po iné dni, len s tým rozdielom, že má oveľa väčší problém dostať sa k profesionálnej dezinfekčnej chémii.

Ako za čias prohibície

„Nerobíme s bežnými čistiacimi prostriedkami. Vzhľadom na to, že väčšina ide do nemocníc alebo ich skupujú Štátne hmotné rezervy, tak si musíme chémiu zháňať ako v časoch prohibície, teda kde sa len dá.“

Radoslav chodí dezinfikovať v poslednom období najmä kancelárske priestory, veľké výrobné haly, dezinfikoval aj autobusy v mestskej hromadnej doprave či priestory mestského úradu.

Špeciálna dezinfekčná chémia, s ktorou pracuje, vytvorí na povrchoch film, ktorý pôsobí dlhodobejšie.

„Na povrchoch vytvorí pre vírusy a baktérie nehostinné prostredie, kde sa nerozmnožujú.“

Takúto dezinfekciu na miestach s vysokým pohybom ľudí odporúča robiť aspoň raz do týždňa. Pri používaní bežných prípravkov ju treba robiť oveľa častejšie, aj každý deň.

„Ľudia si to neuvedomujú, no baktérie sú všade okolo nás a na dezinfekciu treba myslieť aj vtedy, keď sa nič nedeje,“ povedal s tým, že dezinfekciou priestorov sa začali ľudia zaoberať hlavne v súvislosti so šírením koronavírusu.

Ako dezinfikovať doma

Problém s nedostupnosťou čistiacich prostriedkov pociťujú aj bežné slovenské domácnosti. Krajči hovorí, že na domáce čistenie stačia prípravky na báze chlóru, napríklad Savo, alebo prípravky s obsahom alkoholu nad 60 percent.

Poukázal na to, že ľudia tieto prípravky zväčša nevedia používať.

„Nastriekajú na povrch Savo a hneď to utrú. Čo tým ale dosiahnu? Je to hlúposť, pretože baktérie a vírusy sú odolné. Prípravok potrebuje čas. Efekt dezinfekcie spôsobom nastriekam a zotriem nie je žiadny, pretože ľudia majú vydezinfikovanú handru, nie povrch.“

Etikety na dezinfekčných prípravkoch sú dlhé a plné malých písmen, ale treba ich čítať, ak chcete, aby mala domáca dezinfekcia zmysel. „Každý výrobca udáva návod na použitie. Píše tam, v akom pomere treba prípravok nariediť s vodou a ako dlho má pôsobiť na povrchu a kedy ho treba zotrieť.“

Domácnosť stačí podľa jeho slov takto dezinfikovať raz do týždňa. „Častá dezinfekcia nie je dobrá, netreba to s ňou preháňať, pretože život v úplne sterilnom prostredí tiež nie je správny.“

Radoslav hovorí, že nie je zástancom dezinfekcie parou a používaním domácich parných čističov.

„Použil by som to na mastnotu v kuchyni či kúpeľni, no aby vysoká teplota pôsobila účinne na vírusy a baktérie, potrebuje čas. Účinku preto veľmi neverím. Okrem toho hrozí, že pôsobením pary sa vírus rozptýli do prostredia.“

Volajú ho do firiem, kde je vysoký pohyb ľudí, alebo kde sa vyskytol nejaký problém.

„Ľudia sa, asi logicky, vždy najprv pýtajú na cenu. No na druhej strane treba povedať, že najmä teraz ide o kvalitu a dezinfikovať treba správne.“

