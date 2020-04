Väčšina ľudí na horách bola z cudzích okresov

Horská záchranná služba, jej jednotka BOJ, kontrolovala dodržiavanie nariadenia o obmedzeniach v pohybe počas Veľkej noci. Väčšina ľudí v horách nariadenie nedodržiava.

11. apr 2020

Parkovisko pred Žiarskou dolinou. Nebolo tak plné, ako zvykne bývať, no medzi zaparkovanými autami bolo množstvo cudzích ŠPZtiek. (Zdroj: Tomáš Kučera)

LIPTOV. Turisti, chatári, výletníci v snahe obísť nariadenie o obmedzení v pohybe tak, že do turistických oblastí pricestovali deň pred tým, ako začali nariadenia platiť.

Obmedzenia odporučili vláde odborníci, epidemiológovia, aby ľudia voľne necestovali po republike a nevedomky nešírili ochorenie Covid19, na ktoré vo svete dosiaľ zomrelo takmer 100-tisíc ľudí.

Prísne opatrenia, ktoré zakazujú pohyb medzi okresmi, platia od 8. do 13. apríla. Polícia spolu s armádou kontroluje hranice okresov na cestách. Tým sa ale kontrola nekončí. Polícia avizovala, že bude kontrolovať aj verejné priestranstvá, môže skontrolovať parkoviská pred obchodmi, dolinami, či voľne dostupné atrakcie a výletné miesta.

„Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu. Preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle," inforomovala polícia.

Nariadenie povoľuje aj výlety do prírody, no len v okrese trvalého bydliska. Do prírody spolu smú len členovia spoločnej domácnosti.

Najprv kontrolovali autá

Prvý deň platnosti obmedzení kontrolovali najmä cesty a posádky áut. Na druhý deň kontrolovali verejné priestranstvá a zastavovali peších. Hliadky boli aj pred supermarketmi. Polícia zhodnotila, že hliadky v teréne sa stretávajú vo väčšine prípadov so zodpovedným prístupom ľudí.

Boli sme sa pozrieť počas Veľkého piatku na parkoviskách a v dolinách v Liptove. Väčšinou boli prázdne, autá domáce, no našli sa aj cudzie ŠPZky. Máme však pred sebou ešte víkend a predpovede počasia sú priaznivé.