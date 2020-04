Hokej zrejme ostáva pod mestom

Prevod hokejovej extraligovej licencie na nový subjekt ŠK32 Liptovský Mikuláš, s. r. o., za ktorým stojí Milan Čanky, Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja neodsúhlasil. Licenčné konanie pozastavil a hokej zrejme zostáva v rukách mesta. K situácií sa vyjadril aj Martin Cibák, ktorý v minulosti prejavil o klub MHK32, spoločne s Jánom Lacom, veľký záujem.

13. apr 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Prevod extraligovej hokejovej licencie je zastavený. Výkonnému výboru Slovenskému zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) to odporučila krajská polícia. Dôvodom má byť prešetrovanie prevodu pozemkov klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš ako zábezpeky za pôžičky, ktoré si tento klub zobral. Podľa vyjadrení mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je stopercentným vlastníkom mestského hokejového klubu, to znamená celkovú stopku prevodu licencie na nový subjekt ŠK 32.

S primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom sme sa spojili, aby sme vás informovali, aký má mesto zámer a plán s hokejom na Liptove.

Momentálne môžeme povedať, že prevod licencie padol aj kvôli trestnému oznámeniu. Ako to vidí mesto, teda jeho najvyšší predstaviteľ?

Prevod licencie nemá s prevedenými pozemkami nič spoločné. Preto nerozumiem, prečo Výkonný výbor SZĽH prevod licencie neodsúhlasil. K prevodu pozemkov, kvôli ktorému padlo trestné oznámenie, chcem objasniť, že ide len o škandalizovanie mesta a účelové diskreditovanie s cieľom zabrániť prevodu licencie.

Mestské pozemky boli na mestský klub prevedené ešte v minulom roku z dôvodu zachrániť náš hokej pred nepriaznivým vlastným imaním. Pozemky boli na radnici evidované ako nepotrebný majetok mesta, ktorý mesto ponúkalo v dvoch obchodných verejných súťažiach a nikto oň neprejavil záujem. Je bežnou praxou samospráv a aj tej našej, že keď je potrebné ozdraviť klub, mesto do neho vloží svoj nepotrebný majetok, od roku 1990 to mesto urobilo niekoľkokrát. Mesto nakladalo so svojím majetkom v súlade so zákonom o majetku obcí a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a tento prevod pozemkov odsúhlasili aj poslanci mestského zastupiteľstva. Mesto teda žiadnu škodu neutrpelo a podržalo nad vodou vkladom pozemkov hokejový klub, ktorý je v stopercentnom vlastníctve mesta. Náš zámer bol zneužitý na ďalšie politikárčenie. Kauza brzdí a ničí náš hokej.

Čo teda znamená pre mesto, že Výkonný výbor SZĽH prevod licencie na nový subjekt neodsúhlasil?

Pri posudzovaní prevodu licencie by malo byť úlohou výkonného výboru posúdiť, či klub, ktorý licenciu odstupuje, nezostane následne dlžný hráčom a dodávateľom služieb. MHK 32 Liptovský Mikuláš je aktuálne v takej finančnej kondícii, že rozdiel medzi záväzkami a pohľadávkami je 100-tisíc eur.

Keby bol výbor odsúhlasil prevod licencie na ŠK 32 Lipovský Mikuláš, za samotnú licenciu by náš klub zinkasoval takmer 70-tisíc eur a zvyšok bol nový nadobúdateľ licencie ochotný doplatiť. Tým by bolo hospodárenie MHK 32 vyrovnané a všetky záväzky by si klub splatil, čím by naplnil aj požiadavku SZĽH, že starý klub pri prevode licencie nezostane nikomu nič dlžný. Toto bol očakávaný stav.

Tým, že výbor SZĽH použil pri svojom rozhodovaní ako argument na zabrzdenie prevodu licencie nejaký proces vyšetrovania pozemkov, nastala skutočnosť, že tento rozdiel 100-tisíc, ktoré mal uhradiť nový nadobúdateľ licencie, zostáva na MHK 32, čiže na meste ako stopercentnom akcionárovi klubu. Takže opäť sa s tým musí vysporiadať mesto.

Má aj naďalej o klub záujem Milan Čanky, ŠK 32, s. r. o.?

Pre nás bolo licenčné konanie ukončené 31. marca a ďalej sa hokejom bude zaoberať už len MHK 32 Liptovský Mikuláš, teda mesto ako vlastník klubu.

Prichádzala by do úvahy aj opätovná výzva pre Mikulášanov Cibáka s Lacom, ktorí v minulosti mali záujem prebrať klub?

Ja som pána Cibáka dvakrát vyzval, aby nám do 31. marca predložil svoju víziu prevzatia zodpovednosti za riadenie hokeja pre prípad, ak výbor neodsúhlasí prevod licencie na ŠK 32 Liptovský Mikuláš. Svoju víziu nepredložil, tento postoj považujem za taký, že pán Cibák nemá záujem riadiť tipsportligový hokej v našom meste prostredníctvom MHK 32, a. s.