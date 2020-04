Liptovským bežcom tento rok žiadne body naskakovať nebudú

V stredu (8. apríla) padlo rozhodnutie, že Liptovská bežecká liga (LBL) pre rok 2020 sa ruší.

14. apr 2020 o 15:00 Ján Svrček

LIPTOV. Zrod projektu O najlepšieho bežca Liptova je spätý s rokom 1984, čiže v súčasnosti mal bez jediného prerušenia písať 36. diel. Ten sa, žiaľ, stal obeťou pandémie koronavírusu.

Prvé behy boli už zrušené

Už padli dve stretávky LBL a v máji boli naplánované ďalšie tri.

Aj vzhľadom na to, že zatiaľ obnovenie športového života na Slovensku je v nedohľadne, Olympijský klub Liptova, ktorý v posledných rokoch zastrešuje našu dlhodobú regionálnu súťaž vyznavačov maratóniek, bol viac-menej nútený urobiť nepopulárny krok.

To však ešte neznamená, že žiadny bežecký podnik v roku 2020 sa na Liptove neuskutoční.

Organizátori pretekov, ktoré majú neskoršie dátumy, zatiaľ nerobia škrty v termínovke.

Už tradične LBL mala odpáliť 28. marca Švošovská pätnástka, na 5. apríla bola naplánovaný Beh oslobodenia O putovný pohár starostu v Likavke.

Najbližšie (26. apríla) by sa bežci tešili na Bodice, o mesiac (24. mája) do Vlách. Oboje pretekov už odvolali.

Padol aj štyridsiaty ročník v Bodiciach

Beh oslobodenia Bodíc sa hotoval na krásne okrúhle narodeniny, na úctyhodnú štyridsiatku. Tá navyše mala byť vyšperkovaná republikovým šampionátom Slovenského bežeckého spolku.

„Jubilejný ročník sme posunuli o rok neskôr. Máme prísľub, že takisto pôjde o majstrovstvá Slovenska,“ rozhovoril sa šéf ´cezpoláku´ v malebnej časti Liptovského Mikuláša Štefan Ganoczy, ktorý aktuálnym zárezom rozmýšľal zavŕšiť svoju misiu na riaditeľskom poste.

„Ťažko by sa mi bolo lúčilo, ale 25 rokov riaditeľovania a velenia celej organizácii, je už poriadna porcia. Už dva roky predtým, ako mi Jozef Galo odovzdal pomyslený štafetový kolík, som bol súčasťou prípravného štábu. Za to celé obdobie sa nám podarilo preteky výrazne posunúť dopredu, už štyrikrát sme u nás mali ´Slovensko´. Keď k nám prišlo 280 pretekárov a spolu s nimi okolo dve stovky ´doprovodu´, tak návštevníci v našej mestskej časti, čo sa týka počtu duší, boli takmer v presile.

Zvlášť si cením, že celé obdobie potiahol jeden tím, v ktorom za štvrťstoročie, došlo iba k trom zmenám. Momentálne, kvôli koronavírusu, mi však nič iné nezostáva, len aspoň rok na svojom poste vydržať,“ pokračoval stále plný elánu Ganoczy (roč. nar. 1952).

Bývalý dôstojník už od začiatku septembra 2019 chystal miestny bežecký event.

„Na prvom sedení sme si rozdelili úlohy, ktoré jednotliví členovia začali zabezpečovať. Ďalšia schôdza bola v polovici januára. Medzitým, v novembri 2019, sme oficiálne požiadali Slovenský bežecký spolok o pridelenie majstrovstiev Slovenska v krose.

Keď epidémia zasiahla aj Slovensko, najprv, ako laik, som si myslel, že ju prekonáme a možno o nejaký mesiac preteky posunieme. Potom sme videli, čo sa deje v okolitých krajinách a bolo zrejmé, že to nepôjde. Plne chápem všetky opatrenia vlády, aj čo sa týka športu, a stotožňujem sa s nimi. Ešte minulý týždeň sme sa zamýšľali nad tretím štvrťrokom, ale po zvážení všetkých okolností sme tento rok nadobro vypustili.“

Ondrašovská horička stále otázna

Poslednú májovú nedeľu (31. mája) sa mala (37.-krát) bežať Ondrašovská horička. V pôvodnom termíne je takisto vyzmizíkovaná a v najbližších dňoch, ako nás informoval predseda tamojšieho bežeckého spolku Pavol Bačík, Ondrašovčania povedia, čo ďalej.

Do úvahy prichádza aj tu krajné riešenie, že tento ročník vypustia.

