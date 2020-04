Futbalisti Liptovského Jána nepridajú druhý postup

V najvyššej liptovskej súťaži bol jesenným kráľom (vďaka lepšiemu skóre v porovnaní s druhými Liptovskými Sliačmi) nováčik Štart Liptovský Ján, ktorý nezakrýval túžbu pokúsiť sa aj o druhý postup.

16. apr 2020 o 9:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÝ JÁN. Keďže výnimočná situácia pre koronavírus si za obeť zobrala aj všetky ligy riadené regionálnymi a oblastnými futbalovými zväzmi, súťažný ročník 2019/2020 bol vlastne vyzmizíkovaný a v análoch nebude figurovať ani žiadna konečná tabuľka. Na túto tému sme hovorili s hrajúcim trénerom TJ Štart Liptovský Ján Miroslavom Droppom.

Aktuálna sezóna po jesennej časti bola anulovaná a aj vaša práca nedokončená, čo na to poviete?

Ťažko sa odpovedá na takúto otázku. Všetci sme sklamaní, ale zdravie je prvoradé. Takisto pre nás hráčov – amatérov. Nič iné nám ani nezostáva, iba rešpektovať rozhodnutie Liptovského futbalového zväzu a po vynútenej pauze zase sa vrhnúť do práce a pokračovať tam, kde sme skončili.

Čo všetko vám preblesklo hlavou po správe o predčasnom konci súťaže?

V prvom rade to bol smútok. Súčasná mimoriadna situácia však zasiahla aj vyššie súťaže. Tiež mali svojich jesenných majstrov či mužstvá nakročené k postupu. Ešte stále sa mi ťažko hovorí o konci nášho snaženia. Boli sme prví, hoci iba o skóre, no jeseň sa poctivo ´odmakala´ a cieľ bol na vedúcej pozícii byť aj po poslednom kole. Samozrejme, po prvej polovici ešte Ján nič nemal vyhrané, no veril som, že naša hráčska kvalita sa na jar prejaví a smelú ambíciu mužstvo naplní. Teraz je za našou robotou len jedna veľká nula. Hoci netajím, keď koronavírus začal, mal som obavy z takéhoto scenára, takže som si ho aj pripúšťal.

So zimou vládla spokojnosť?

Nastavili sme trochu vyššie parametre, v príprave to boli konfrontácie so súpermi