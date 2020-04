Ochorenie Covid19 potvrdili štyrom Liptákom

Výsledky testovaní zverejnilo ministerstvo zdravotníctva v nedeľu.

19. apr 2020 o 16:34 Ľubica Stančíková

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného, ďakujeme.

LIPTOV. Z 3323 testov ľudí, ktoré vyšetrili laboratória v sobotu, bolo 72 testov pozitívnych.

Medzi ľuďmi s potvrdeným ochorením sú aj štyria Liptáci. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva koronavírus potvrdili 26-ročnej žene z okresu Liptovský Mikuláš a 28-ročnému mužovi rovnako z Liptovskomikulášskeho okresu. V doplňujúcich informáciách sa nenachádza zmienka o tom, že by šlo o testovanie v karanténnom zariadení, kam musia ísť všetci navrátilci zo zahraničia s výnimkou niekoľkých prípadov.

V Ružomberskom okrese pribudli dvaja muži vo veku 23 a 73 rokov.

Okrem týchto prípadov pribudol aj 42-ročný muž. Jeho adresa je neznáma, no vyšetrený bol v Ružomberku.

V tomto týždni potvrdili ochorenie, okrem štyroch piatich, dosiaľ jednému mužovi, 76-ročnému dôchodcovi, ktorý má trvalé bydlisko v okrese Liptovský Mikuláš.

Podľa údajov z mapy aplikácie covid maps, ktorá čerpá informácie z Národného centra zdravotníckych informácií, ochorenie pribudlo dnes na mape v meste Liptovský Mikuláš a v Liptovskej Porúbke. Neznamená to, že pozitívne testovaní sa tu reálne nachádzajú, ale len to, že tu majú trvalé bydlisko. V prípade pozitívne testovaných Ružomberčanov by malo ísť o obyvateľov Liskovej a Likavky.

Muža, ktorý bol pozitívne testovaný v Ružomberku, databáza Národného centra zdravotníckych informácií pridelila k mestu Ružomberok.