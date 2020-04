Bývalý reprezentant trénoval vodákov až na Novom Zélande

Miroslav Matejka začínal ako tréner v Škótsku, dostal sa až k protinožcom.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Miroslav Matejka bol reprezentant vo vodnom slalome v kategórii deblkanoe (C2). V juniorskej kategórii jazdil s Miroslavom Dankom, s ktorým vybojovali niekoľko titulov majstrov Slovenska v C2jun.

Na úrovní medzinárodnej reprezentácie to bolo skôr tesne za hranicou medailí, napríklad niekoľko štvrtých miest na MEJ v tímových súťažiach, 11. miesto na MEJ individuálne.

Po prechode do seniorskej kategórie začal zdieľať spoločnú loď s Patrikom Gajarským, s ktorým sa nominoval aj do seniorskej reprezentácie a reprezentovali Slovensko na niekoľkých svetových pohároch a ME do 23 rokov. Spoločne získali titul celkových víťazov Slovenského pohára a boli aj vicemajstri Slovenskej republiky.

Po ukončení pomerne krátkej aktívnej športovej kariéry sa stal kvalifikovaným trénerom. Na starosti mal aj dôležitú žiacku vodnoslalomársku základňu v domácom mikulášskom KTK klube. V minulosti a aj momentálne trénoval vodákov až na ďalekom Novom Zélande, odkiaľ sa pred niekoľkými dňami vrátil. Po prílete na Slovensko musel ísť kvôli nariadeniam vlády súvisiacim so zamedzením šírenia nového koronavírusu povinne do karantény v Gabčíkove.

Po športovej kariére ste sa stali trénerom vodného slalomu, prečo?

Už počas športovej kariéry som mohol vidieť veľa trénerských vzorov, inšpiroval som sa a postupne som si to moje rozhodnutie potvrdil prihláškou na vysokú školu UMB v Banskej Bystrici, Katedru telesnej výchovy a športu, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo. Zosúladiť športovú kariéru so štúdiom nebolo vždy ľahké, ale dnes som za túto skúsenosť veľmi vďačný. Trénerstvo ma veľmi baví.

Kde siahajú vaše trénerské začiatky?

Vysokú školu som úspešne dokončil a v ten istý rok som ukončil svoju vrcholovú ka-riéru v športe. Ihneď som sa začal aktívne venovať trénerstvu. Keďže v mojom domácom klube je a aj bolo veľa špičkových trénerov, bolo ťažké získať trénerský angažmán. Mojou cieľovou skupinou boli juniori, resp. mládež. Hneď na začiatku sa mi v domácom klube príležitosť nenaskytla. Dostal som však ponuku trénovať škótsky reprezentačný tím, s ktorým som strávil niekoľko tréningových kempov v Európe. Bola to moja prvá trénerská skúsenosť a aj výborná škola angličtiny, keďže v škole som jej veľmi neublížil.

Kde všade ste trénovali?

V roku 2016 som sa prihlásil na výberové konanie trénera vodného slalomu pre Nový Zéland a po skypovom pohovore mi oznámili, že som prijatý. V septembri 2016 som odletel za skúsenosťami do najvzdialenejšej krajiny od SR. Musím priznať , že začiatok bol náročný a nesmierne ťažký, pretože som išiel sám v ústrety neznámemu. Teraz po rokoch to hodnotím ako jednoznačne jedno z najlepších rozhodnutí.

Koho ste tam trénovali?

Na Novom Zélande som dostal šancu pracovať ako tréner na klubovej úrovni v menšom meste na južnom ostrove. Neskôr aj ako tréner juniorskej novozélandskej reprezentácie, čo bolo primárnym cieľom môjho odcestovania do zahraničia. Počas sezóny u protinožcov sme absolvovali viaceré preteky na N. Zélande a jedny preteky v Austrálii.

Po hlavnej sezóne, teda po siedmich mesiacoch, som sa vrátil domov. O necelý mesiac nato, ako som priletel domov, do Európy pricestoval mládežnícky novozélandský reprezentačný tím. Spoločne sme sa presunuli do bratislavského Čunova, kde sme sa pripravovali na majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov, ktoré sa tam konali.

Prečo tak ďaleko až na Nový Zéland ?

Nový Zéland mi ponúkol možnosť realizovať sa v trénerskej profesii. Zároveň to bola obrovská výzva. Je to krajina, v ktorej som nikdy predtým nebol a vždy ma lákala. Bez váhania som sa možnosti chopil a som veľmi vďačný za túto príležitosť.

V čom je tam vodný slalom iný ako na Slovensku?

Slovenský vodný slalom má veľmi úspešnú históriu a vo svete dobré meno. Nový