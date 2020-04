Beh Ondrašovskou Horičkou chcú zorganizovať po maratóne

Cezpoľný beh Ondrašovská horička mal 31. mája 2020 napísať svoj 36. diel, čo už neplatí. Organizátori sa nevzdávajú a nechcú podujatie zrušiť, preto sa rozhodli štart posunúť na jesenné obdobie.

20. apr 2020

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ. Organizátori obľúbeného krosového bežeckého podujatia pre pandémiu koronavírusu stáli pred dilemou, či aktuálny ročník zrušiť, alebo obľúbenému podujatiu s obrovskou účasťou bežcov, ktoré je súčasťou Liptovskej bežeckej ligy, dať ešte šancu.

„Preteky sme presunuli na jesenný termín, na 11. októbra 2020, týždeň po Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.

Verím, že už vtedy nebude zákaz organizácie športových podujatí,“ uviedol pre naše noviny predseda organizačného výboru Ondrašovskej horičk. Pavol Bačík a dodal: „Nechceme prerušiť tradíciu, som presvedčený, že aj bežci to ocenia. Veď momentálne sa ani nemajú kde stretnúť. Našej bežeckej rodine to strašne chýba, aj sám to pociťujem.

Nielen samotný pohyb, ale i atmosféra pretekov. Preto nechceme nikoho ochudobniť o už zabehnuté a obľúbené podujatie. Určite všetko urobíme preto, aby sme ho opäť dôstojne pripravili.“

