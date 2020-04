Sukeľ sa v Prahe dobre rozbiehal

Mikulášsky hokejista Matúš Sukeľ v Sparte Praha ostáva aj v budúcej sezóne.

21. apr 2020 o 13:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Hokej zrejme ostáva pod mestom Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášsky hokejista Matúš Sukeľ patril v minulej sezóne medzi najlepších strelcov našej slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Košiaciach. Tohtoročnú sezónu hral v českej najvyššej hokejovej lige za Spartu Praha. Aj česká liga predčasne ukončila sezónu pre pandémiu koronavírusu, a teda ani u susedov nepoznajú tohtosezónneho majstra. Matúš sa pred niekoľkými týždňami vrátil domov na rodný Liptov.

Ako ste spokojný so sezónou?

Som spokojný, aj keď zo začiatku sa mi moc nedarilo, predovšetkým bodovo, hral som v základnej zostave. Klub v priebehu sezóny vymenil trénerov. Následne som dostával ešte viac príležitostí na ľade. Hrával som aj presilovky či oslabenia. O to ma viac mrzí, že sezóna bola predčasne ukončená, lebo myslím si, že som sa dostával do optimálnej formy. Aj celý tím sa výborne zohral a mohli sme to v tom play-off rozbaliť naplno. Po základnej časti sme boli na dobrom východiskovom treťom mieste.

Spomínali ste, že počas sezóny sa vám zmenil hlavný tréner. Čo sa po jeho príchode zmenilo?

Áno, zmenil sa hlavný kormidelník. Pocítil som to predovšetkým vo väčšej dôvere. Dostával som viac priestoru hrať, a tak som mal aj mnohokrát viac šancí bodovať. Často som hrával, aj keď sme boli oslabení a mojou úlohou bolo vtedy brániť.