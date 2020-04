Bez elektriny zostane v utorok viac ako 400 odberných miest

Elektromontéri zo Stredoslovenskej distribučnej musia vymeniť poškodený rozvádzač pri Liptovských Revúcach.

20. apr 2020 o 21:44 SITA

LIPTOVSKÉ REVÚCE. Neodkladná výmena poškodeného vysokonapäťového rozvádzača je dôvodom prerušenia dodávky elektriny v utorok 21. apríla v obci Liptovské Revúce v okrese Ružomberok. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Dodávku elektriny prerušia pre viac ako 400 odberných miest.



Elektromontéri budú pri práci dodržiavať prísne hygienické opatrenia a používať ochranné prostriedky. "Ešte začiatkom marca sme utlmili všetky údržbové aj investičné práce, pri ktorých je potrebné vypínať väčší počet odberných miest. Stále to platí, ale v tomto prípade musíme urobiť výnimku, aby sme predišli poškodeniu distribučnej siete a následnému výpadku,“ informoval riaditeľ divízie Prevádzka a údržba energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.



Časť obyvateľov Liptovských Revúc zostane v utorok 21. apríla bez elektriny od 8:30 do 16:30. "Uvedomujeme si, že v týchto dňoch sa väčšina ľudí zdržiava doma a elektrinu potrebuje k väčšine činností. Preto sme ich vopred informovali, aby sa pripravili. Ak by sme opravu neurobili, mohlo by dôjsť k výraznému výpadku, na ktorý by neboli pripravení a jeho riešenie by mohlo trvať oveľa dlhšie ako vopred naplánovaná práca,“ vysvetlil Rajčáni s dôvetkom, že ak sa pri práci nevyskytnú žiadne komplikácie, energetici môžu práce ukončiť aj skôr.