Zamestnanci horského strediska Jasná sadia stromčeky

22. apr 2020 o 5:40 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po minulotýždňovej výsadbe stromčekov na južnej strane hrebeňa Nízkych Tatier pokračujú zamestnanci Tatry mountain resorts (TMR) zo zatvoreného lyžiarskeho strediska Jasná tento týždeň vo výsadbe v lokalite Chopok-Sever. Tisícky sadeníc sadia zamestnanci v súčinnosti s urbárom Ploštín v lokalitách Koliesko, Pekná vyhliadka a v ďalších.

Informoval PR manažér TMR Marián Galajda s tým, že do sadenia sa zapojil personál z lanoviek, zasnežovania, hotelov, gastronómie a obchodov.

"Myslím, že sme spojili príjemné s užitočným. Vyšli sme v ústrety požiadavkám lesníkov a naši ľudia priamo v teréne pomohli s obnovou lesa. Zároveň sme im mohli dať konkrétnu pracovnú náplň v čase, keď sú naše strediská pre preventívne opatrenia stále uzavreté. Sme radi, že štát našiel spôsob ako podporiť aj veľkých zamestnávateľov a my sa budeme na oplátku snažiť aj takýmto spôsobom vrátiť spoločnosti to, čo dostávame. Je to určite lepšie riešenie, ako poslať ľudí na úrady práce. Takto z toho bude mať osoh príroda aj ľudia," uviedol hlavný akcionár spoločnosti TMR Igor Rattaj.

