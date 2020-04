Aká je situácia v rómskych osadách na Liptove? Aj to sa dočítate v novom vydaní novín

Dnes vyšlo nové číslo MY Liptovských novín, ktoré informuje o dôležitých udalostiach v celom regióne.

21. apr 2020 o 8:21 Ľubica Stančíková

O čom sa dočítate v najnovšom vydaní novín?

Zmapovali sme situáciu v rómskych osadách, komunitách na Liptove.

Obec Kalameny bola nútená urobiť radikálny krok. Aký? Dočítate sa v dnešnom vydaní MY Liptovské noviny.

Farnosť v Liptovskom Mikuláši zapojila veriacich do pôsobivého projektu. Vďaka tomu sa aspoň symbolicky dostali do kostola.

Bude Východná alebo nebude? Starosta Východnej by bol vo vyjadreniach opatrní, hovorí, že v súčasnosti by to bolo veľké riziko. Viac sa dočítate v MY Liptovských novinách.

V spolupráci s Múzeom Janka Kráľa prinášame príbeh o tom, ako sa rodil pamätník a cintorín na Háji Nicovô.

Mikulášan Ján Ďurica porovnáva starý Mikuláš s dneškom. Ako veľmi sa mesto zmenilo? Pozrite sa, stojí to za to.

Rozprávali sme sa s Miroslavom Matejkom, bývalým vodákom, dnes trénerom. Z Nového Zélandu sa vrátil na Slovensko a musel do karantény v Gabčíkove. Aké to tam bolo?