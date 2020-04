Mesto hospodárilo s miliónovým prebytkom, poslanci schválili záverečný účet

Poslanci sa zišli netradične v priestoroch Kultúrneho domu v Bielom Potoku za prísnych hygienických opatrení.

22. apr 2020 o 16:47 SITA

RUŽOMBEROK. Mesto Ružomberok uzavrelo hospodárenie v minulom roku s vyše miliónovým prebytkom. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2019, ktorý schválili na svojom dnešnom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.

Tí sa zišli netradične v priestoroch Kultúrneho domu v Bielom Potoku za prísnych hygienických opatrení. Verejnosť vrátane zástupcov médií na rokovanie nemala prístup, vedenie ružomberskej radnice sa odvolalo na najnovšie usmernenie hlavného hygienika.

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala ružomberská samospráva v roku 2019 hospodáriť so sumou 25,2 milióna eur, po rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu presiahla 30 miliónov eur. Jej príjmovú časť sa však podarilo naplniť len na necelých 92 percent a celkové príjmy mesta tak vlani dosiahli 27 697 967 eur.



Celkové výdavky za rok 2019 boli v záverečnom účte vyčíslené na 26 851 498 eur. Na výrazný deficit kapitálových výdavkov poukázal poslanec Ján Kuráň, ktorý sa vedenia mesta opýtal, prečo sa nepodarilo vlani preinvestovať viac ako 57 percent plánovaných zdrojov.

"V investičnom pláne boli schválené aj stavby, ktoré projekčne neboli dobre pripravené a preto sme ich nemohli realizovať," zdôvodnil nižšie percento plnenia kapitálových výdavkov viceprimátor Ján Bednárik.



Mestské zastupiteľstvo schválením záverečného účtu rozhodovalo aj o rozdelení hospodárskeho prebytku poníženého o nevyčerpané dotácie. Zo sumy 1 026 115 eur smerovala najväčšia časť do fondu rozvoja mesta, ktorý je bohatší o 823 181 eur. Poslanci odhlasovali tiež prevod 202 310 eur do fondu prevádzky, údržby a opráv, zvyšná suma bola prevedená do fondu rozvoja bývania.